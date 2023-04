Riippuvuus venäläisestä energiasta on ajanut Moldovan energiakriisiin, joka on antanut polttoainetta länsimielistä hallitusta vastustaville poliitikoille.

Energiakriisi. Riippuvuus venäläisestä energiasta on ajanut Moldovan energiakriisiin, joka on antanut polttoainetta länsimielistä hallitusta vastustaville poliitikoille.

Venäjä käyttää aktiivisesti hyväkseen Ukrainan rajamaan Moldovan energiakriisiä sekä kansalaisten tyytymättömyyttä. Vettä myllyyn heittävät Venäjä-mieliset oppositioryhmät, jotka järjestävät hallituksen vastaisia protesteja Moskovan tuella, kirjoittaa politiikan tutkija Kamil Całus Hybridiosaamiskeskuksen julkaisemassa tutkimuspaperissa.

Całusin mukaan Kreml käyttää kaikki käsillä olevia keinoja murentaakseen Moldovan hallituksen asemaa ja pyrkiäkseen luomaan tunnetta uhkista sekä epävakaudesta. Keinoihin kuuluvat esimerkiksi pommiuhat ja ”hyökkäykset” Venäjä-mielisellä separatistialueella Transnistriassa.

Venäjä yrittää myös rapauttaa kansalaisten luottamusta Eurooppa-myönteisiin tahoihin muun muassa kyberhyökkäysten avulla. Lopputuloksena voi Całusin arvioissa olla jopa vallankumouksen yrittäminen.

Vaikka Kremlin keinovalikoima on laaja, merkittävin vipuvarsi on energian käyttäminen aseena. Moldovan öljystä ja kaasusta sata prosenttia tuodaan ulkomailta ja venäläinen Gazprom on maalle merkittävin kaasuntoimittaja. Marras–joulukuun vaihteeseen saakka Gazpromilla oli monopoliasema kaasun toimittamisessa.

Vaikka Moldovan länsimielinen hallinto on pyrkinyt eroon energiariippuvuudesta Venäjään, se on edelleen haavoittuvainen painostukselle. Gazprom pystyy katkaisemaan toimituksensa, mikä johtaisi katastrofiin Transnistrian Venäjä-mielisellä separatistialueella, mistä sikiävät epävakaudet saattaisivat levitä koko maahan.

Venäjän valtion omistama Inter RAO omistaa Transnistriassa sijaitsevan Moldovskaya GRES -voimalaitoksen, joka tuottaa 70–80 prosenttia maan sähköenergiasta. Voimalaitos pyörii Venäjältä tulevalla kaasulla, joten katkokset toimituksissa näkyisivät heti Moldovan sähköverkossa. Voimalaitos on jo vähentänyt sähköntuotantoaan pienentyneiden kaasutoimitusten vuoksi, mikä on ajanut maan jatkuvaan sähköpulaan marraskuun alusta alkaen.

Oligarkki syyttää valehtelusta

Venäjä-mieliset oppositiovoimat ovat ottaneet tilanteesta kaiken ilon irti. Näiden joukkoon kuuluu muun muassa populistinen ŞOR-puolue, jonka johtajana toimii sen perustaja, oligarkki Ilan Şor. Şor on tuomittu Moldovassa poissaolevana 15 vuoden vankeusrangaistukseen rahanpesusta ja miljardin dollarin varastamisesta moldovalaisista pankeista, kertoo The Times of Israel.

Şor pakeni Israeliin vuonna 2019 ja on jatkanut sieltä käsin länsimielisen PAS-puolueen johtaman hallituksen ja presidentti Maia Sandun arvostelua. Hän on syyttänyt sosiaalisessa mediassa pääministeripuoluetta ja Sandua maan energiaongelmista valehtelemisesta ja sodan lietsomisesta.

Vaikeuksista huolimatta Całus kirjoittaa, että Venäjän vaikutusvalta Moldovassa on pienempi kuin viisi vuota sitten. Maan talous ei ole riippuvainen venäläisestä tuonnista, ja Venäjän median asema on aiempaa heikompi. Całus uskoo trendin jatkuvan myös tulevaisuudessa.