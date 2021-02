Helsingin poliisi kertoo saaneensa lisätietoa viime lauantaina Helsingin Sörnäisissä järjestettyjen juhlien luonteesta ja aloittaa uusien tietojen valossa asiasta rikostutkinnan.

Viime lauantaina Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa juhlatilassa järjestettiin ”teknobileiksi” mediassa kutsuttu tilaisuus, jossa paikalla oli runsaasti juhlijoita. Helsingin poliisin partio kävi paikalla, mutta totesi sen hetkisten tietojen valossa kyseessä olleen yksityistilaisuus, eikä näin ollen puuttunut tilaisuuden kulkuun, poliisi kertaa tiedotteessaan.

”Asia on ollut esillä julkisuudessa ja tilannetta on puitu myös sosiaalisessa mediassa. Helsingin poliisille on tullut tilaisuudesta jälkikäteen sellaista lisätietoa, että päätimme ottaa asian tutkintaan”, toteaa ylikomisario Heikki Porola.

”Poliisin selkeä viesti on, että AVI:n määräämiä rajoituksia on syytä noudattaa, eikä yli 10 hengen yleisötilaisuuksia tai yksityistilaisuuksiksi naamioituja yleisötilaisuuksia tule järjestää”, Porola korostaa.

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty Helsingin ja Uudenmaan alueella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, sillä aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Yksityistilaisuuksia koskien on annettu alueellisia suosituksia, joiden mukaan niidenkin järjestämistä on syytä välttää. Poliisi valvoo avin määräämien kokoontumisrajoitusten noudattamista.

