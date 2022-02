Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo maansa olevan valmis dialogiin lännen kanssa keskeisistä turvallisuuskysymyksistä, Financial Times (FT) kertoo.

Putinin mukaan hän on valmis neuvottelemaan INF-sopimuksesta ja tavoista, joilla luottamusta voidaan rakentaa osapuolten välillä – jos Yhdysvallat ja Nato ovat valmiita keskustelemaan Venäjän turvallisuushuolista.

Yksi Venäjän keskeisistä toiveista on lupaus siitä, että Ukraina ei liity sotilasliitto Natoon.

Putin tapasi tiistaina Saksan liittokansleri Olaf Scholzin.

Scholz sanoo, että kaikkia diplomaattisia keinoja ei vielä ole käytetty Venäjän ja lännen välisten jännitteiden lieventämiseksi, FT kirjoittaa.

Liittokanslerin mukaan on hyvä merkki, että Venäjä aikoo vetää joitakin joukkojaan Ukrainan rajoilta.

Venäjän puolustusministeriö on signaloinut joidenkin joukkojen vetäytymisestä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi aiemmin tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että varovaiseen optimismiin on syytä, koska Moskova haluaa jatkaa diplomaattisella tiellä. Stoltenberg sanoi myös, että merkkejä venäläisjoukkojen vetäytymisestä ei ollut.

Stoltenberg on puhunut toimittajille myös tänään keskiviikkona Naton puolustusministerien kokouksessa Brysselissä. Hän toivoi Venäjältä todisteita vetäytymisestä, sillä havainnot ovat nyt päinvastaisia. Stoltenbergin mukaan Venäjä on kasvattanut sotilaiden määrää rajalla ja lisää joukkoja on tulossa. Pelkkä joukkojen liikuttelut ei vielä vahvista vetäytymistä, hän huomautti.

Myös kumppanimaat Suomi ja Ruotsi ovat saaneet kutsun kokoukseen, vaikka eivät kuulu Natoon. Keskustelut Suomen, Ruotsin ja Euroopan unionin edustajien kanssa käydään huomenna torstaina. Suomea edustaa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Myöskään Yhdysvaltojen mukaan Venäjän vetäytymisestä ei ole merkkejä.

Wall Street Journal puolestaan kertoo, että osa Venäjän joukoista on vetäytymisen sijaan siirtynyt eteenpäin ja hyökkäysasemiin.

LUE SEURAAVAKSI: