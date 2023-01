Turkin painostus Ruotsia kohtaan on liittynyt erityisesti kurdikysymykseen. Kuvassa mielenosoittaja joulukuussa Lontoossa.

Kurdien puolesta. Turkin painostus Ruotsia kohtaan on liittynyt erityisesti kurdikysymykseen. Kuvassa mielenosoittaja joulukuussa Lontoossa.

Tukholmassa varaudutaan useisiin Turkki-vastaisiin mielenosoituksiin lauantaina. Dagens industri -lehden mukaan Tukholman keskustaan on suunniteltu suurta poliisioperaatiota lukuisten mielenosoituskulkueiden johdosta.

Etukäteen eniten huomiota on herättänyt tanskalais-ruotsalaisen Rasmus Paludanin aikomus polttaa islamin pyhä kirja Koraani Turkin suurlähetystön ulkopuolella. Paludan on tanskalaisen äärioikeistoliikkeen johtaja ja rotuopin kannattaja, joka on aikaisemmin polttanut Koraaneja eri yhteyksissä.

Lauantaina Turkkin perui Ruotsin puolustusministeri Pål Jonsonille lähetetyn kutsun. Jonsonin oli tarkoitus vierailla Turkissa ensi viikolla.

Jo perjantaina Turkin ulkoministeriö piti puhuttelun Ruotsin suurlähettiläälle. Reutersin lähteiden mukaan Turkki tuomitsi Paludanin koraaninpolttoaikeet ja vaati, että tälle myönnetty mielenosoituslupa pitäisi perua.

Reutersin lähteet mukaan Turkki ilmaisi, että myös kurdien asemaa puolustava mielenosoitus rikkoo Turkin ja Ruotsin tekemää sopimusta. Tämänkin mielenosoitus on tarkoitus pitää lauantaina.

Ruotsin poliittinen johto ei ole vielä kommentoinut Turkin viimeisimpiä toimia. Ruotsin, samoin kuin Suomen, Nato-hakemukset vaativat edelleen Turkin ratifioinnin.

