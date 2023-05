Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kommentoi kohua, joka on noussut hänen sote-puheistaan.

Orpo sanoi eilen torstaina, että hänelle sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne koko vaikeudessaan on valjennut vasta nyt.

”Siitä puuttuu toista miljardia rahaa. Meillä ei ollut sitä tietoa”, Orpon sanoi median edessä torstaiaamuna.

”Meillä ei ollut tietoa siitä, että täältä puuttuu yli miljardi. Se lisää tätä vaikeutta.”

Monet ihmettelivät, miten tilanne voi tulla Orpolle yllätyksenä – myös neuvottelukumppanit. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi, ettei neuvotteluissa ollut tullut mitään uutta tietoa miljardin aukosta, vaan rauhoitusongelma on ollut nähtävissä. Myöskään perussuomalaisten Jani Mäkelä ei ollut yllättynyt.

Uusia laskelmia ei ole

Valtiovarainministeriö vahvisti eilen torstaina Helsingin Sanomille ja STT:lle, ettei ministeriö ole toimittanut hallitusneuvotteluihin mitään uusia lukuja, vaan kyseessä ovat laskelmat, jotka julkaistiin jo ennen eduskuntavaaleja.

Orpo totesi tänä aamuna, että eiköhän kuuden miljardin vaje ole ”se päällimmäinen viesti”. Hänen mukaansa soteen tarvitaan kuusi miljardia lisää neljässä vuodessa.

”Onko se sitten ollut tiedossa maaliskuussa vai huhtikuussa, miten se tulkitaan, niin se on toinen asia”, Orpo sanoi Säätytalolla tänään.

”Minusta on sivuseikka, milloin ja miten kukakin ymmärtää nämä numerot. Tosiasia on se, että paljon puuttuu ja sitä me ratkomme täällä, siihen me haemme ratkaisuja plus ihmisten palveluihin”, Orpo sanoi perjantaina aamulla.

