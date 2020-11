Lapin matkailualalla oli jo elokuussa ehdotus kansainvälisten turistien tuomisesta turvallisesti Lappiin talvisesonkia varten, mutta marraskuun puolivälissä ministeriöllä on esillä vasta lakiluonnos. Torstaina tuli yt-ilmoitus, joka voi merkitä lähes 2 000 työpaikan menetystä.

Lapin markkinoinnissa on hyödynnetty jo useita vuosia joulua, jonka ympärille on rakennettu runsaasti palveluita, mutta nyt joulusesonki on jo menetetty. Niin lappilaisten matkailuyritysten kuin kansainvälisten matkanjärjestäjien katseet ovat kääntyneet jo loppukauteen. Jos uusi laki valmistuu ajoissa, helmikuussa Lapissa voidaan vielä nähdä ulkomaisia matkailijoita.

”Matkailijoita olisi vielä tulossa Saksasta, Benelux-maista ja Englannista”, sanoo Visit Arctic Europen hankejohtaja Rauno Posio.

”Kerroimme että syyskuussa on viimeinen deadline”

Matkailualan toimijat Lapissa ryhtyivät jo hyvissä ajoin valmistelemaan talvisesonkia koronan ehdoilla. Pandemia katkaisi edellisen talvikauden äkkinäisesti jo maaliskuussa, mutta Suomen matkailulle asettamat karanteenisäännöt uhkasivat jo alkavaa talvikautta.

Kukaan ei tulisi Lappiin istuakseen karanteenissa odottamassa testituloksia.

Lapland Safarisin operatiivinen johtaja Rami Korhonen oli valmistellut jo keväästä lähtien uusia, koronaturvallisia toimintalinjoja, mutta näki, että mallin avulla koko Lappiin voitaisiin luoda uudet matkustuskäytännöt. Ne minimoisivat tartuntariskit paitsi matkailijoiden keskuudessa myös tartunnat matkailijoista paikallisväestöön ja päinvastoin.

Suomalaiset matkustavat Lappiin usein hiihtoa ja laskettelua varten. Ulkomaisille turisteille tärkeintä ovat lumi, revontulet ja talven kokeminen. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Samaan aikaan työstettiin myös aluetason mallia ja kohta mukana työssä olivat muutkin Lapin matkailualan toimijat sekä muun muassa Lapin sairaanhoitopiiri. Tarkoituksena oli luoda eräänlainen matkustuskupla. Negatiivisen koronatestin kotimaassaan saaneet matkailijat jaettaisiin bussilastillisen kokoiseen ryhmiin, joita palvelisivat aina samat työntekijät ja yrittäjät. Suunnitelmat tartuntariskien minimoiseksi olivat laadittu niin yksityiskohtaisiksi, että niissä ohjeistettiin, kuka saisi ottaa valokuvan asiakkaan kännykällä.

Ehdotusta esiteltiin alan toimijoiden mukaan niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:lle, sosiaali- ja terveysministeriö STM:lle sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd).

”THL:llä ei ollut siihen mitään lisättävää. Olen itse käynyt tätä esittelemässä Kiurulle, eikä hänkään vastustanut tätä mallia”, sanoo Korhonen.

”Kerroimme, että syyskuussa on viimeinen deadline, mistä alkaen peruutuksia alkaa tulla, koska matkanjärjestäjien omat deadlinet alkavat paukkua. Siitä lähtien peruutuksia on tullutkin ja TUI nyt viimeisenä.”

Matkanjärjestäjien deadlineilla Korhonen viittaa etenkin lentoyhtiöiden peruutusaikoihin. Hollantilaisesta Voigt-yrityksestä kerrotaan peruutusajan olevan 6 viikkoa.

Yt-uutinen leikkasi 1 950 työpaikkaa

Suomalaiset matkaajat osaavat liikkua Lapissa ja lunnossa. Kansainväliset matkaajat tarvitsevat opastusta lähes joka käänteessä. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Päättäjiltä päätöksiä ei kuitenkaan ole vielä syntynyt. Korhonen epäilee, että hallituksella ei lopulta ollut haluja laatia omaa erillisratkaisua Lappiin, vaan se katsoi, että matkailua varten tarvitaan koko maanlaajuiset säännöt.

Tiistaina brittiläinen matkanjärjestäjä TUI ilmoitti peruvansa kaikki joulusesonkiin ja tammikuulle kaavaillut matkat. Torstaina North European Investin omistamat Lapland Hotels, Lapland Safaris ja Lapland Ski Resorts kertoivat yt-neuvottelujensa tuloksista: yhtiöt vähentävät kausityöntekijät mukaan lukien 1 350 työpaikkaa.

Lisäksi toiminnan supistumisen seurauksena 300 alihankintayrityksen verkostosta arvioidaan häviävän 600 työpaikkaa.

Lappilaisten näkökulmasta pääministeri Sanna Marinin (sd) johtama hallitus on vitkutellut tai edellisen pääministeri Juha Sipilän (kesk) sanoin vatuloinut päätöksen kanssa aivan liian pitkään kohtalokkain seurauksin. Lokakuun lopussa Olokselle kokoontunut Lapin Matkailuparlamentti julkisti tulikivenkatkaisun yhteisen julkilausuman, jossa se vaati päättäjiltä toimia ”nyt” eli kaksi viikkoa sitten.

”Viivyttely ja lainvalmistelun ’yksisilmäisyys’ ovat jo aiheuttaneet suoranaista vahinkoa ja useiden perusoikeuksien rajoittamisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat jääneet kokonaisuudessaan selvittämättä ja arvioimatta. Hallituksen periaatepäätöksessä ja valtiovallan ohjeistuksissa olevat perusteettomat karanteenivaatimukset on poistettava välittömästi”, se vaati.

”Kansainväliset turistit tuoneet 95% liikevaihdosta”

Viime päivien uutisten jälkeen uhmakkuus on vaihtunut surun huokauksiin.

”Me lähdimme jo siitä oletuksesta, että korona leikkaa kansainvälisestä kysynnästä 50 prosenttia pois ja tällä kuplaehdotuksella haluttiin suojella tätä toista puolikasta edes jossakin määrin. Nyt siitäkään ei ole oikein enää mitään jäljellä. Se on surkea tilanne”, Korhonen sanoo ja kertoo, että kansainväliset turistit ovat perinteisesti tuoneet 95 prosenttia Lapland Safarisin liikevaihdosta.

”Ei tämä paljoa hymyilytä omien työntekijöiden puolesta, jotka ovat olleet lomautettuina maaliskuusta lähtien ja pysyvät lomautettuna”, Korhonen kertoo.

Hetkeä myöhemmin hän välittää tiedon yhtiön yt-uutisista.

Kansainvälisten turistien merkitys Lapin matkailuteollisuudelle ja etenkin ohjelmapalveluyrittäjille on ensiarvoisen tärkeä. Hotelleja ja majoituspaikkoja on helpompi täyttää kotimaisilla matkailijoilla, mutta ulkomaisten turistien ostovoima on suomalaisia suurempi.

”Tarvittaisiin miljoona suomalaista matkaajaa korvaamaan 250 000 ulkomaista turistia”, Korhonen havainnollistaa.

Lisäksi Posio ja Korhonen painottavat, että ulkomaisten turistien palvelutarve on aivan erilainen kuin kotimaisten: suomalaiset osaavat liikkua luonnossa itsekin ja vaikka ajaa moottorikelkkaa. Ulkomaiset tarvitsevat opaspalveluita miltei joka käänteessä.

Uuden koronabyrokratian pelätään rajoittavan laskeutuvien lentojen määrää, jotta lentokentillä pystytään pitämään riittävät etäisyydet. Kuva: ARTTU LAITALA

Ministeriön ehdotus ”todella monimutkainen”

Jos Lapin matkailuala on syksystä lähtien perännyt valtiojohdolta matkustuspäätöksiä, niin tiistaina sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lausuntokierrokselle oman lakiluonnoksensa matkustus- ja testauskäytännöistä.

Se saa Lapin Matkailuelinkeinon Liiton toiminnanjohtajalta Nina Forsellilta tuomion ”todella monimutkainen”. Hän koordinoi parhaillaan lappilaisten lausuntopalautetta lakiluonnokseen.

”Kyllä se aika epäselvältä ja monimutkaiselta vaikuttaa. Paljon on vielä kysymyksiä ratkaistavana.”

”Kun lähtökohta on, että on karanteeni ellei täytä tiettyjä ehtoja, niin se jo tuntuu olevan väärinpäin.”

Karanteenia sovellettaisiin etenkin yli kuuden vuorokauden matkoille Suomeen saapuville turisteille, jos he tulevat korkean koronailmaantuvuuden maista. Karanteenia ei kuitenkaan sovellettaisi henkilöihin, jotka ovat sairastaneet koronan tai saaneet koronarokotteen.

Ratkaisu kaihertaa, sillä se käytännössä karanteenivaatimus tekee monista maista viikon matkat mahdottomiksi, eikä viikon matka-aika ole siitä kaikkein epätavallisimmista päästä. Lisäksi lyhyemmiksi ajoiksi tulevien lentoja on sovitettu yhteen viikoksi tulevien kanssa, jolloin kerrannaisvaikutukset voivat Forsellin mukaan olla vielä suuremmat.

Sen sijaan lyhyemmiksi ajoiksi saapuvien kohdalla sääntely olisi helpompaa. Enintään kolmeksi päiväksi tulevilta ei edellytettäisi kuin negatiivista testitulosta, joka on otettu 48 tuntia ennen lentoa. 3–6 päiväksi saapuville tehtäisiin vielä uusi testi Suomessa heti lentokentällä. Lapissa ja Kainuussa on hyviä kokemuksia pikatestaamisesta, mitä matkailuala on myös itse nostanut esiin.

Alan pelkona kuitenkin on, että maahantulotarkastuksista tulee niin byrokraattisia ja hitaita eri todistustarkastuksineen, että riittävien etäisyyksien ylläpitämiseksi lentokentillä, lentomääriä joudutaan rajoittamaan.

”Kuuden päivän kanssa pystyisimme elämään”

Hollantilainen Voigt Travels on maan suurin Suomeen suuntautuvien matkojen järjestäjä. Toimitusjohtaja Cees van den Bosch vahvistaa, että joulusesonki on jo menetetty, mutta nyt liipaisimella on lopputalvi. Hän arvioi alkuun pessimistisesti, että jos joulukuun alussa ei ole selvää näkymää Suomen matkailujärjestelyistä, loppukausikin joudutaan perumaan.

Uutiset lainsäädäntöprosessista saavat hänet kuitenkin optimistisemmaksi.

”Kuuden päivän kanssa pystyisimme vielä elämään mieluiten kuitenkin yhden testin kanssa. Tähän me voisimme sopeutua.”

Ongelma on kuitenkin aikataulu. Matkanjärjestäjät voivat perua lentoyhtiön kanssa sovitun lennon viimeistään kuusi viikkoa ennen aiottua ajankohtaa tai muuten käteen jää vain lasku. Kun tähtäin on jo helmikuussa, joulukuun puolivälissä pitäisi jo tietää, pääseekö Suomeen ja millä säännöin.

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy marraskuun 23. päivänä. Lausuntojen jälkeen lakiluonnosta voidaan vielä muokata, minkä jälkeen valtioneuvoston on hyväksyttävä se hallituksen esitykseksi. Vasta sen jälkeen lakiesitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Joulukuun puoliväli ei aikatauluna ole täysin mahdoton, mutta virhemarginaalia ei juuri ole.

”Tammikuukin on nyt menetetty sen vuoksi, että tässä lakiprosessissa on mennyt niin kauan.”

”Lappi on monelle bucket list -kohde [kerran elämässä], ja nyt helmikuulle matkansa varanneet asiakkaat jo soittelevat ja kyselevät, pitäisikö heidän etsiä vaihtoehtoisia kohteita vai pitää varauksensa.”

”Prosessi vaikuttanut jo Suomen Lapin maineeseen”

Forsell kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnokseen liittyy toinenkin aikatauluongelma. Sen esitetään olevan voimassa ensi kesäkuun loppuun asti. Vaikka uutiset Pfizerin koronarokotteesta ovat saaneet lento- ja hotelliyhtiöiden pörssikurssit nousemaan vauhdilla pohjamudista, on yhä epäselvää, mikä koronatilanne on ensi talven alkaessa. Sinne asti lakiluonnos ei luo näkymää, vaikka matkanjärjestäjät suunnittelevat täyttä häkää jo seuraavaa talvea.

”Suunnitelmat eivät ole vielä yhtä laajat kuin viime talvena, koska meidänkin täytyy toipua. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat 10–20 prosenttia pienemmät kuin viime talvena toteutetut. Odotamme, että täyteen toipumiseen kuluu 2–3 vuotta. Ja tietysti meidän täytyy katsoa, miten suomalaiset kumppanimme selviävät tästä talvesta, koska osalla tulee valitettavasti olemaan hyvin hyvin vaikeaa”, sanoo van den Bosch.

”Tämä prosessi on jo nyt vaikuttanut Suomen Lapin maineeseen lomakohteena.”