Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko korosti lauantaina linjapuheessaan puolueen kuntavaaliavauksessa, että nyt on aika katsoa koronapandemian yli ja tehdä suunnitelma siitä, miten Suomi selviää.

”Oikealla laidalla ollaan sitä mieltä, että kunnille annettiin miljardi liikaa. Arvostelijoiden mielestä satsattiin liikaa ikäihmisten hoivaan, terveyspalveluihin ja lapsiin ja nuoriin. Olen eri mieltä. Suomalaisten onneksi arvostelijat istuvat oppositiossa. Silti selvää on, että hyvää kuntaa ei ole ilman vastuullista taloudenpitoa. Koronan jälkeen valtiollekaan velkaantuminen ei saa jäädä päälle”, hän linjasi.

Saarikko nosti puheessaan voimakkaasti esiin asumiseen liittyvät teemat.

”Ihmisen pitää aidosti saada valita asuinpaikkansa. Tämä on kuntavaalien pääkysymys: tasa-arvo ihmisten ja maan eri osien välillä. Koko Suomi vai kahtia jakautunut Suomi? Jokainen Suomen kolkka on arvokas, jokaisen elämä on tärkeä. Elämäntapoja on monia ja politiikan on annettava arvoa jokaiselle kodille. Hyvän elämän edellytyksistä on huolehdittava niin kylillä kuin maakuntakeskuksissakin.”

Saarikon mukaan on ”sietämätöntä”, että asumisen hinta karkaa käsistä suurimmissa kaupungeissa.

“Samaan aikaan moni joutuu vastoin toiveitaan muuttamaan työn tai opintojen perässä kotiseudultaan. Ja sitten on alueita, joissa kodista ei meinaa saada myyntihetkellä omiaan pois. Ei vaikka talolainaa on maksettu pienistä tuloista lähes koko elämän ajan. Se on väärin.”

Saarikko nosti lisäksi esiin kotona asuvien vanhusten tilanteen.

”On kuultava vanhusten hätä. Niin Kainuun korpimailta kuin Kallion kerrostaloista. Tuo hätä ei päädy iltapäivälehtien otsikoihin. Se kanavoituu pohjattomaan yksinäisyyteen, toimintakyvyn rapistumiseen ja muistisairaan levottomaan turvattomuuteen. Suomen todellisuutta on, että liian huonokuntoiset ihmiset asuvat kotona, kun muutakaan paikkaa ei ole. Tähän on saatava muutos.”

Saarikko esitti puheessaan, että riittävän hoivan turvaamiseksi kotihoidon avustavat tehtävät avattaisiin muillekin kuin sote-koulutuksen saaneille. Esimerkiksi kotitöistä ja ulkoilusta huolehtiminen sekä muu avustava työ voidaan hänen mukaansa erottaa varsinaisesta hoivatyöstä. Saarikko esittää lisäksi omaishoitolakiin uutta kulukorvausta läheisille, jotka eivät saa omaishoidon tukea.

Saarikko toisti lisäksi keskustan kannan siitä, ettei kotihoidontukeen kosketa.

”Puheet siitä, että suomalaisen naisen pitäisi tehdä enemmän työtä — ne suututtavat minua. Se, että vanhempi jää toviksi kotiin lapsen ollessa pieni - ei se ole työllisyyden jarru.”

LUE SEURAAVAKSI: