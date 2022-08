Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola varoittaa Venäjän tulevista toimista. Hän näkee merkkejä muun muassa länsimaisen sanktioiden vuotamisesta ja Venäjän EU-alueella tekemien sabotaasien lisääntymisestä.

”Usean maan vienti Venäjälle on kasvanut viime kuukausina. Myös sanktioiden kierto yleistyy kolmansien maiden kautta. Keskeistä on olla tukematta Venäjän sotataloudellista kompleksia. Venäjä on jo kiihdyttänyt sabotaaseja EU-alueella. Ne keskittyvät nyt sotilaisiin kohteisiin itäisessä Euroopassa. Likainen sota on yksi väylä, millä Venäjä voi edetä. Perustat sille luotiin jo Neuvostoaikana”, Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Lisäksi hän näkee Venäjällä selkeitä merkkejä kiihtyvästä partisaanitoiminnasta sekä kansalaisten vastarinnasta.

“Viemällä Putinin sota Venäjälle saadaan asetelma muuttumaan, painetta kasvatetaan huonosti sodan lopettamiseksi siellä, missä se tuntuu. Selustassa.”

Sama koskee Aaltolan mukaan iskuja Krimille.

“Venäjän valta siellä kiistetään. Se on perin kiusallista Venäjälle. Sen sota kuuden kuukauden jälkeen on johtanut tähän pisteeseen.”

Aaltola huomauttaa, ettei Venäjällä ole ”järkeviä” keinoja käytettävissään.

”Esimerkiksi taktisten ydinaseen käytettävyys varsin kyseenalaista. Mutta joitain muita epäinhimillisiä niksejä saattaa olla luvassa. Pitää muistaa, että kyseessä on näännytys- ja nälkäpeli. Se, joka kestää pisimpään, voittaa. Panoksena on Venäjän kyky laajentaa rajojaan ja perustaa etupiirejä. Luulisin ainakin Suomen olevan hyvin motivoitunut asian suhteen, sen että Venäjä epäonnistuu tavoitteessaan.”

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi varoitti uutistoimisto Reutersin mukaan lauantai-iltana, että Venäjän toimet saattavat muuttua entistä julmemmiksi ensi viikolla. Hän perustelee varoitustaan sillä, että ensi keskiviikkona eli 24. elokuuta vietetään Ukrainan itsenäisyyspäivää.