Tiettyjen terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden esiin tuoma ajatus koronavirusepidemian tarkoituksellisesta vauhdittamisesta leviämisvauhdin juuri hidastuttua ihmetyttää kansanedustaja Mari Rantasta (ps).

Ajatuksen siitä, että taudin pitäisi antaa levitä vähempiriskisen nuoren väestön keskuudessa, toi ensin julki HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen. Sittemmin muun muassa immunologian professori Seppo Meri on tukenut ajatusta, koska muuten ”epidemia venyy ja vanuu”. Ajatuksena on, että rajoituksia kannattaa nyt purkaa, jotta tauti kiertäisi väestössä kesäaikana ja epidemia mahdollisesti hiipuisi ennen syksyn influenssakautta.

”Meinasin saada kahvit näppäimistölle luettuani arvostamani Hus:n infektioylilääkäri Asko Järvisen näkemyksen siitä, että rajoitustoimia tulisi purkaa, kun ’Pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen eli lapset, nuoret, aikuiset’”, Rantanen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Järvisen lausunto on käsittämätön ja hyvin ristiriitainen. Jo aiemmin hänenkin lausunnoistaan on saanut käsityksen, että tautia on hidastettu liikaakin. Koulujen avaamiseen liittyen lasten osalta on esitetty arvioita, että lapsilla usein tauti on lievä tai jopa oireeton eikä vakavia tautimuotoja ole Suomessa toistaiseksi raportoitu lasten osalta. Mutta millä estetään se, etteivät he tartuta tautia 50-vuotiaaseen verenpainetautia sairastavaan palomies-isään tai 37-vuotiaaseen syöpäsairaanhoitaja-äitiin, diabeetikko-opettajaan tai vaikeavammaiseen sisareensa? Nähdäkseni ei millään”, Rantanen opponoi.

Kansanedustaja huomauttaa, että Järvisen lausuntoa seuraavana päivänä HUS julkaisi tietoja teho-osastolla hoidetuista potilaista.

”Kävi ilmi, että puolet potilaista ovat olleet alle 60-vuotiaita eli työikäisiä ihmisiä."

HUS:n mukaan rajoituksia voisi nyt purkaa asteittain, koska tehohoidon kapasiteettia on saatu rajoitustoimien antaman aikalisän ansiosta jo nostettua. Osa asiantuntijoista on puhunut kapasiteetin ”alikäytöstä”.

”Ylipäänsä tuntuu vaikealta mieltää ajatusta, että koska teho-osastolla on tilaa, voivat ihmiset sairastaa tautia enemmän. Teho-osastoilla hoidettavat potilaat ovat vakavasti sairaita, kuolleisuus kaiketi kohtalaisen korkea ja jos ylipäänsä toipuu, mitkä ovat taudin jälkiseuraamukset ja mahdolliset haitat esimerkiksi keuhkoihin loppuelämän ajaksi? Emme kai me ehdoin tahdoin halua teho-osastoille potilaita? Emme kai pidä teho-osaston kapasiteettia päätöksenteon pohjana, vaikka se yksi osa arviota tuleekin olla. Kai me olemme onnellisia, ettei siellä ole potilaita enempää”, Rantanen kyselee blogissaan.

”Ja ei, en ole virologi, epidemiologi, lääkäri enkä Thl:n johtaja vaan ihminen (ja kansanedustaja), joka pohtii tilannetta aivan kuin kuka tahansa. Meillä kaikilla on oma lehmä ojassa suojataksemme itseämme ja läheisiämme”, hän toteaa kirjoituksessaan.

Rantasen mukaan näyttää toistaiseksi siltä, että ”Suomi on onnistunut juuri näiden rajoitustoimenpiteiden ansiosta pitämään tautitapaukset kohtalaisena”.

”Rajoitustoimenpiteiden purkaminen on jossain vaiheessa edessä. Itse soisin kuitenkin niin, että Suomen tavoite jatkossakin olisi mahdollisimman pieni määrä sairastuneita. Laumasuojan osalta vallitsee tiedemaailmassa nähdäkseni varsin yksimielinen käsitys, että tämän viruksen osalta siihen ei voida luottaa, kun virusta ei tunneta, muodostuuko vasta-aineita kaikille ja kuinka pitkään ne säilyvät. Näin ollen viruksen päästäminen väestöön ei ole tällä tietämyksellä vastuullista, eettistä saati tavoiteltavaa”, hän kirjoittaa.

