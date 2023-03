Kokoomuksen kannatus jatkaa laskuaan Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. Puolue on 19,8 prosentin kannatuksella edelleen suosituin puolue, vaikka sen kannatus laski prosenttiyksikön HS:n edellisestä mittauksesta.

Kärkikolmikon tilanne tiivistyy entisestään aiempiin viimeaikaisiin gallupeihin nähden. Sekä perussuomalaisten että SDP:n kannatus on nyt 19,2 prosenttia, joten ne ovat vain 0,6 prosenttiyksikköä kokoomusta jäljessä.

Kyselyn aineisto on kerätty 9.3.2023–25.3.2023 ja sen virhemarginaali on 2,1 prosenttia.

Keskisuurista puolueista keskustan kannatus on noussut edellisestä mittauksesta 0,7 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin. Vihreät on 8,4 prosentissa ja vasemmistoliitto 8,3 prosentissa. Eduskunnan pienpuolueista RKP:n kannatus on nyt 4,5 prosenttia, kristillisdemokraattien 4 prosenttia ja liike nytin 1,9 prosenttia.

