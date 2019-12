Pääministeri Antti Rinne (sd) vaatii keskustalta vastauksia. Rinne sanoi haluavansa hallituskumppani keskustalta selvän vastauksen, tukeeko keskusta hallituksen jatkoa vai ei.

”Jos viestintäni on joskus epäselvää, niin keskustan viestintä on vielä epäselvempää. Ei ole tietoa, mitä he tarkoittavat ja mitä he haluavat”, Rinne sanoi medialle sdp:n puoluehallituksen kokouksen jälkeen.

Keskustan ja sdp:n välit näyttävät todella pahasti tulehtuneilta.

”Huomenna haluan oman oikeusturvani takia saada vastauksen kyllä tai ei [jatkolle pääministerinä], ja perusteet. Minulla on oikeus saada selkeät perusteet”, Rinne sanoi päättäväisesti.

Rinteen mukaan ”puoluehallituksen tuki on täydellinen” ja on helppoa olla sdp:n puheenjohtaja.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm totesi lyhyesti, että sdp:llä on täysi luottamus Rinteeseen.

Keskustan eduskuntaryhmä ja puoluehallitus totesivat tänään, että luottamus pääministeriin horjuu. Puoluehallitus toivoi sdp:n ”tekevän johtopäätökset”, mikä tarkoittaa yleensä erottamista. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kuitenkin kierteli ja kaarteli median tentatessa häneltä, edellyttääkö keskusta pääministerin vaihtamista.

