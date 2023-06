Suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor rikkoi neljän prosentin rajan perjantaina, jolloin se noteerattiin 4,020 prosentissa. Edellisen kerran 12 kuukauden euribor on ollut yli neljän prosentin lukemissa ennen finanssikriisiä.

OP Ryhmän senioriekonomisti Jari Hännikäinen korostaa, että juuri nyt markkinat ennustavat poikkeuksellisen pitkää korkeiden korkojen aikakautta.

OP Ryhmä päivitti euribor-ennusteitaan Euroopan keskuspankin neuvoston kesäkuun korkokokouksen jälkeen ja ennustaa nyt 12 kuukauden euriborin nousevan tänä vuonna 4,2 prosenttiin.

”Ennustamme korkoa vuodeksi eteenpäin. Tuoreimman ennusteemme mukaan korot ovat kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä reilut 4 prosenttia, joten asuntovelallisten tilanteeseen ei ole luvassa helpotusta. Päinvastoin loppuvuoden korontarkastuspäivät ovat tuomassa historiallisen voimakasta korkokustannusten nousua. Ennustettua voimakkaampaa korkojen nousua ei voida poissulkea inflaatio- ja rahapolitiikkakuvaan liittyvästä epävarmuudesta johtuen”, Hännikäinen toteaa kommentissaan.

Markkinat hinnoittelevat korkokehitystä myös pidemmällä aikavälillä.

”Markkinat hinnoittelee 12 kuukauden euriborin pysyvän 3 prosentin yläpuolella ainakin 2035 vuoteen saakka. Markkinoiden odotukset kuitenkin muuttuvat paljon, eikä markkinahinnoittelu ole takuu tulevasta korkokehityksestä. On hyvä huomata, että vuosi sitten markkinat hinnoittelivat korkojen pysyvän todella alhaisissa lukemissa vuosikausia”, Hännikäinen huomauttaa.

Hän sanoo, että EKP:n kannalta huolestuttavaa on se, ettei pohjainflaatio näytä juurikaan hidastumisen merkkejä. Pohjainflaatiossa on kyse kuluttajahinnoista, joista ruuan ja energian hinnat on siivottu pois.

”Euroalueen inflaatioluvut ovat ruokkineet EKP:n inflaatiotuskaa ja keskuspankki on selvästi huolissaan tulevasta hintakehityksestä. Kehitykseen on pakko löytää pian lääkkeitä. Odotamme pohjainflaation pysyvän jatkossakin kovissa lukemissa ja selvästi keskuspankin kahden prosentin tavoitetason yläpuolella. Ennakoimme inflaation hidastuvan vähitellen vuoden loppua kohden edetessä talouden hiipumisen ja rahapolitiikan kiristymisen hyydyttäessä hintapaineita. Inflaation hidastuminen tulee olemaan pitkäkestoinen prosessi ja EKP:llä on työtä tehtävänä varsinkin palveluinflaation nitistämisessä. Inflaatioluvut eivät jätä tulkinnan varaa, vaan EKP:n on pakko jatkaa rahapolitiikan kiristämistä hintapaineiden hillitsemiseksi”, Hännikäinen ennakoi.