Teollisuudella tiukat paikat. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan on ”kiistaton totuus”, että kaasuntulon nopea katkeamisella olisi Suomelle merkittäviä vaikutuksia. Arkistokuva.

Euroopan unionin energiaministerit kokoontuivat maanantaina Brysseliin ylimääräiseen kokoukseen keskustelemaan kaasun toimitusvarmuudesta.

EU-puheenjohtajamaa Ranska kutsui kokouksen koolle, sillä Venäjä katkaisi viime viikolla kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan. Asiassa oli kyse siitä, että maiden kaasuyhtiöt eivät suostuneet maksamaan kaasulaskujaan ruplissa.

Suomea kokouksessa edustanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) pitää mahdollisena, että Suomella on edessä vastaava tilanne kuun lopussa, kun seuraavat kaasumaksut erääntyvät.

”Hallitus on tehnyt selvän linjauksen, että suomalaiset yritykset eivät käytä ruplia, vaan noudattavat yhteistä EU-linjaa ja maksavat kaasusta nykyisten sopimusten mukaisesti.”

Suomi toivoo, että EU-maat noudattavat maksamisessa yhteistä linjaa.

”Tilannekuva oli hyvin yhtenäinen. Solidaarisuus Puolaa ja Bulgariaa kohtaan oli hyvin vahva.”

Lintilän mukaan kokouksessa käsiteltiin maakaasun vapaaehtoisia yhteishankintoja ja kaasuvarastojen täyttämistä koskevaa säädösehdotusta.

Suomi on vuokraamassa kelluvan lng-terminaalilaivan

Suomen hallitus valmistautuu Lintilän mukaan siihen, että kaasutoimitukset Venäjältä tulevat katkeamaan. Se olisi ensimmäinen kerta 50 vuoteen kun näin tapahtuisi.

”Me varaudumme tällä hetkellä kelluvan kaasuvarastolaivan vuokraamiseen yhdessä Viron kanssa. Tämä prosessi on menossa. Kisa on kyllä kova. Kiinnostus niitä kohtaan on valtava.”

Lintilän mukaan on ”kiistaton totuus”, että kaasuntulon nopea katkeamisella olisi Suomelle merkittäviä vaikutuksia, sekä teollisen toiminnan että työpaikkojen kannalta.

”Kyllä tämä vakava paikka on ilman muuta useille suomalaisille yrityksille ja kansalaisille.”

”Näin nopea tekniikkojen muuttaminen ei ole monelle mahdollista.”

Lintilän mukaan kaasunsaanti pyritään turvaamaan ensisijaisesti yksityistalouksille.

”Siinä käytetään ensimmäisenä se kaasu, joka meille tulee, lng:n muodossa tai Baltic Connectorin kautta.”

Baltic Connector on Suomen ja Viron välinen kaasuputki, joka otettiin käyttöön vuonna 2019. Putken merenalainen osuus on 77 kilometriä pitkä.

Lintilän mukaan EU-komissio on antamassa lisäohjeistusta pakotteisiin ja kaasuun liittyen. Tiedossa on, että osa yrityksistä on avannut tilejä ruplamaksuja varten.

Komissiosta odotetaan tällä viikolla myös esitystä kuudennesta pakotepaketista.