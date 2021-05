Jussi Halla-ahon puolue on onnistunut kuntavaalien ehdokashankinnassa paremmin kuin Timo Soinin puolue parhaimmillaan.

Vaikka menestystä on ollut muutamilla muillakin, on päivänselvää, että perussuomalaiset on kesän kuntavaalien ehdokashankinnan suurin voittaja, kun määrää vertaa mihin tahansa aiempiin kuntavaaleihin.