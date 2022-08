Voimakkaan iskun Venäjän sotilastukikohtaan tekivät Ukrainan joukot, kertovat

Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla

Ukraina ei ole virallisesti ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta ukrainalainen hallintolähde kertoo Washington Postille, että iskun takana olivat Ukrainan erikoisjoukot. Samaa sanoo korkea sotilasviranomainen The New York Timesille, jonka mukaan iskussa oli mukana myös vastarintataistelijoita. Lähde ei vahvista, toteuttivatko vastarintataistelijat iskun vai auttoivatko he Ukrainan joukkoja.

Washington Post kuvaa iskua merkittäväksi eskalaatioksi, joka kertoo Ukrainan joukkojen kyvystä toteuttaa iskuja kauempana etulinjasta kuin aiemmin ajateltiin olevan mahdollista. Lehti kertoo myös Ukrainan ilmavoimien lausunnosta, jonka mukaan yhdeksän venäläistä sotilaskonetta tuhoutui iskussa. Jos tieto vahvistuu, kyseessä on Venäjän ilmavoimille suurin tappio yhden päivän aikana, lehti kuvaa.

Zelenskyi: Lähes 43 000 venäläissotilasta kuollut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei maininnut iskua puheessaan tuoreeltaan, vaikka puhuikin Krimistä myöhään tiistaina. Keskiviikon puheessa on jo hiukan eri sävy: Zelenskyin mukaan Venäjän joukot menettivät peräti 10 taistelukonetta yhdessä päivässä.

”Jos lähes 43 000 kuollutta venäläissotilasta ei vakuuta Venäjän johtoa siitä, että heidän on löydettävä ulospääsy sodasta, tarvitaan lisää taistelua ja lisää tuloksia. Vain yhdessä päivässä mieihittäjät menettivät 10 taistelukonetta: yhdeksän Krimillä ja yhden Zaporižžja suunnalla. Miehittäjät kärsivät myös uusia panssariajoneuvojen, ammusvarastojen, logistiikkareittien menetyksiä”, Zelenskyi sanoi

Keskiviikkona kerrottiin

Zelenskyi vaati lisää aseapua Ukrainalle ja huomautti, että mitä voimakkaampia aseita Ukraina saa, sitä nopeammin julma sota loppuu. Tanskan Kööpenhaminassa järjestetään tänään Ukrainan tukemista käsittelevä kansainvälinen konferenssi, jossa Suomea edustaa kansliapäällikkö Esa Pulkkinen.

