Hyi sentään tuttavaani. Hän jäi työttömäksi, turhautui ja haki erään arvostetun musiikkiopetuslaitoksen viulunopettajan virkaa. Ei siinä muuten mitään, mutta tuttavani oli soittanut viulua viimeksi viisivuotiaana ja silloinkin julmetun huonosti.

Hänellä ei siis ollut koulutusta kyseiseen virkaan, ei pätevyyttä saati taitoa. Hän haki työpaikkaa puhtaasti siksi, että oli pakko hakea jotakin.

Kun tuttavani kertoi asiasta minulle, myönnän että naurahdin. Mitään hauskaa siinä ei kuitenkaan ollut, ainakin jos asiaa katsoo musiikkiopetuslaitoksen eli työpaikan näkökulmasta.

Ilo lässähtää pannukakuksi

Vantaan kaupunki tiedotti viime viikolla oudosta ilmiöstä. Haku Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi päättyi perjantaina, mutta rekrytointiprosessissa ilmeni erikoisia seikkoja.

Rekrytointia häiritsivät pilailijat, jotka hakivat kaupunginjohtajan paikkaa toisten henkilöiden nimissä.

Vantaan kaupungin mukaan väärennettyjä hakemuksia saapui useita. Kaupunki joutui yksi kerrallaan varmistamaan, että hakemus on oikea, eikä kysymyksessä ole kiusanteko.

Ilmiö on tietenkin inhottava niille, joiden nimissä paikkaa on haettu. Iso riesa se on Vantaan kaupungillekin, joka joutuu yksi kerrallaan varmistamaan hakijat oikeiksi henkilöiksi. Ilo nimekkään ihmisen hakemuksesta saattaa tarkastuksen edetessä lässähtää kuin pannukakku.

Kenelle pakkohausta on hyötyä?

Vantaan kaupunginjohtajan hakuprosessissa ilmenneet piirteet ovat harvinaisia, vaan eivät ainutlaatuisia. Viime vuonna moni taho sai saman nimiseltä henkilöltä hakemuksen avoinna olleeseen työpaikkaan. Ei väliä, oliko kyseessä kunnanjohtajan, suojelupoliisin päällikön tai verohallinnon pääjohtajan paikka. Yksi ja sama mies haki työpaikkaa.

Työnhakijan on pääsääntöisesti haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Vuosi sitten toukokuussa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä työnhakijan on pääsääntöisesti haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Työnhauksi lasketaan muun muassa se, että työnhakija lähettää hakemuksen avoimeksi ilmoitettuun paikkaan.

Määritelmän mukaan paikan pitää olla työnhakijalle sopiva, mikä ei ymmärtääkseni tarkoita samaa kuin että työnhakijan pitäisi olla työpaikkaan pätevä. Työnhakija valitsee paikat itse.

En lainkaan ihmettelisi, jos käytäntö olisi aiheuttanut harmaita hiuksia yrityksissä tai rekrytointifirmoissa. Uskoisin, että neljän paikan työnhakuvelvoitteeseen on turhautunut moni muukin työnhakija kuin vain tuttavani.

Hyvä kysymys kuuluu, onko pakkohausta lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä?

