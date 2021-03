Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) katsoo, että kun rokotuksissa päästään työikäisten ryhmään, pitäisi silloinkin rokottaa ikäpainotuksen mukaan. Toisin sanoen Kiurun mukaan työikäisetkin pitäisi rokottaa vanhemmat ensin -periaatteella. Kiuru kommentoi asiaa medialle mennessään Säätytalolle hallituksen neuvotteluun.

Kiurun mukaan ensin on saatava riskiryhmien rokottaminen hoidettua kokonaan.

”Kun mennään työikäisten rokottamiseen, pitäisi myöskin jatkaa ikäryhmäkohtaista painotusta alenevassa kaaressa. Lisäksi kyllä alueellistakin painotusta on näin vaikeassa epidemiatilanteessa harkittava.”

Kiuru tarkensi tarkoittavansa, että sekä työikäisten rokottamisen ikäpainotusta että alueellisesti painotettuja rokotuksia tulee harkita samaan aikaan.

Kiurun johtama sosiaali- ja terveysministeriö esittää hallitukselle tänään neuvotteluissa toimintamallia rokotuksissa. Kiurun mukaan esityksestä tehdään myös lausuntokierros.

Kiuru: Nyt on aikaa kuusi viikkoa

”Meillä suomalaisilla alkaa olla kiire. Toukokuun puolenvälin aikaan pitäisi epidemian hallinta olla kunnossa ja siltä osin kuusi viikkoa olisi tarkoitus koko Suomena pyrkiä laskemaan näiden tartuntojen määriä. Jos me toukokuun puolivälissä emme pysty tähän tinkiin niin, että tartuntojen määrä on merkittävällä tavalla laskenut, se johtaa auttamatta siihen, että jos kausivaihtelun kaltainen ilmiö on olemassa, me menetämme kesästä niitä parhaita, hyviä ja huolettomia päiviä, jos nyt epidemian hallinnassa annamme jo periksi”, Kiuru sanoi.

Kiuru kehotti jokaista suomalaista supistamaan kontaktinsa minimiin nyt tänä aikana, jotta kesä olisi valoisampi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin kertonut hallituksen sopineen siitä, että rokottamisjärjestystä voidaan muuttaa sitten, kun riskiryhmät on saatu rokotettua.

Hallitus pohtii mahdollista rokotusten painottamista pahimmille epidemia-alueille tänään keskiviikkona neuvotteluissaan.

Rokotusjärjestyksen alueellinen painottaminen on herättänyt kuumaa keskustelua. Maakuntien sairaanhoitopiirit vastustavat muutosta.