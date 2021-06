Oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen pitää Sanna Marinin (sd) hallituksen maakuntaveroa koskevaa keskustelua ”fiaskona”.

Pääministeri Sanna Marin vahvisti tänään torstaina, että Suomeen tulee maakuntaverotus osana sote-uudistusta.

”Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että maakuntaverotus tulee osana tätä sote-uudistuksen kokonaisuutta. Tästä on viiden puolueen yhteinen linja ja itse luotan kyllä siihen, että tätä linjaa edistetään ministeriöissä”, Marin totesi politiikan toimittajien tilaisuudessa.

Marin korosti, että sote-uudistus on syytä viedä eduskunnasta läpi ensin. Sen jälkeen ratkaistaan vaiheittain maakuntaveron kokonaisuus, jota nyt valmistellaan.

Keskustan riveistä on viime aikoina alettu julkisesti vastustaa maakuntaveron käyttöönottoa. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) peräänkuulutti torstaina malttia maakuntaveron kanssa. Hän huomautti, että kyseessä on iso uudistus, koska hallitus on sopinut, että maakuntavero ei saa kiristää verotusta.

Häkkäsen mukaan rahoitusmalli on koko sote-uudistuksen tärkein osa ja nyt Marinin hallitus ei tiedä mikä rahoitusmalli tulee olemaan. Häkkänen muistuttaa keskustaa siitä, että rahoitusmalli on suurin tekijä julkisen talouden kestävyyden kannalta.

"Rahoitusmalli on koko sote-uudistuksen ydinasia ja nyt ei tiedetä mitä tälle tapahtuu. Tämä on katastrofaalinen tieto. Asiantuntijakuulemisen perusteella rahoitusmalli viime kädessä määrittää kannusteet paikallisten sote-päättäjien, virkamiesten ja käytännön sote-työn johtajien toimintaan. Ihmisten käyttäytymistä määrittää kumman paljon se, maksatko laskut itse vai onko yhteinen piikki auki. Jos on tarkoitus joskus lopettaa velaksi eläminen, niin tällä asialla pitäisi olla keskeinen merkitys”, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Häkkäsen mukaan valtiovarainministeripuolue keskusta on nyt umpikujassa maakuntamallinsa kanssa. Hänen mukaansa valtion täysi rahoitusmalli ja maakuntavero johtavat kumpikin asiantuntijaselvitysten perusteella suuriin ongelmiin ja ne ovat toteuttamiskelvottomia.

"Eduskunnan asiantuntijakuulemisessa selvisi, että hallituksen esittämä valtion täysi rahoitusmalli johtaa menokasvun ja veronkorotuspaineen kiihtymiseen, vaikka juuri näitä piti hillitä. Julkisen talouden kestävyys vaarantuisi tällä mallilla. Valtion täyttä rahoitusmallia ei saa missään tapauksessa hyväksyä. Toisaalta taas maakuntaverokomitea totesi, että Suomen oloihin maakuntavero aiheuttaa uusia merkittäviä ongelmia. Uusi verottaja johtaisi muun muassa verotuksen ylimääräiseen kiristymiseen”, Häkkänen sanoo.

"Valtiovarainministeripuolue keskusta on nyt umpikujassa uuden hallinnontasonsa kanssa. Keskusta ei ollut ennakkoon selvittänyt maakuntahallinnon rahoitusmallia, vaikka se on koko sote-uudistuksen ydinasia. Nyt paljastui, että maakuntasotelle on olemassa vain kaksi rahoitusmallia ja molemmat vaarantavat julkisen talouden kestävyyden. Hokemat maakuntasoten välttämättömyydestä kannattaa lopettaa viimeistään nyt, kun asiantuntijaselvitykset ovat pöydässä. Maakuntasote olisi selvästi huonompi malli kuin nykyinen kuntien yhteistyöhön perustuva sote-malli”, Häkkänen sanoo.

Häkkänen sanoo, että valtiovarainministeri Annika Saarikon tehtävänä on toteuttaa julkisen talouden kestävyyttä parantavia uudistuksia eikä niitä heikentäviä.

"Maakuntahallinto ei yksinkertaisesti ole toteuttamiskelpoinen, jos julkisen talouden kestävyyttä aiotaan vahvistaa. Rakkaus hallintomallia kohtaan ei voi oikeuttaa julkisen talouden romuttamiseen. Viime kädessä on kyse hyvinvointipalvelujen turvaamisesta”, Häkkänen sanoo.

Kokoomus on koko vaalikauden ajan kritisoinut sote-uudistusta voimakkaasti.