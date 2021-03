Perussuomalaiset esittää epäluottamuslausetta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r) kuntavaalien siirtämisen takia.

”Kuntavaalien järjestäminen 18.4. on käynyt tosiasiallisesti mahdottomaksi, koska oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä järjestelyihin, joilla vaalit voitaisiin järjestää epidemian oloissa turvallisesti. Lisäksi voimassa olevan lain mukaisesti 9.3. jätettyjä ehdokaslistoja on jätetty lainvastaisesti vahvistamatta kunnissa, jotka ovat oikeusministeriön ohjeistamana jääneet odottamaan lain muutosta”, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteavat Suomen Uutisten julkaisemassa kannanotossa.

”Toteamme myös, että oikeusministeriö ja ministeri Henriksson ovat johtaneet puolueita ja kansalaisia harhaan vakuuttamalla viime hetkille asti, että vaalit voidaan järjestää ja järjestetään ajallaan epidemiatilanteesta riippumatta; ohjeistaneet kuntien vaalilautakuntia rikkomaan voimassa olevaa lakia ja jättämään ehdokaslistat vahvistamatta; laiminlyöneet velvollisuutensa ryhtyä toimiin vaalien järjestämiseksi ajallaan ja terveysturvallisesti”, kannanotto jatkuu.

Anna-Maja Henriksson kuvailee päätöstä vaalien lykkäämisestä vaikeaksi. Vaalit piti järjestää 18. huhtikuuta, mutta nyt ne on määrä käydä 13. kesäkuuta.

”Oikeusministeriö ja THL tekivät viime syksystä asti töitä sen eteen, että vaalit olisi voitu pitää terveysturvallisesti. Oikeusministeriö ei kuitenkaan voi vaikuttaa koronatilanteeseen. Se on huonontunut nopeasti. Niin nopeasti, että kaikki muut paitsi perussuomalaiset olivat valmiita muuttamaan mielipidettään kuntavaaleista”, Henriksson kirjoitti lauantaina kolumnissaan Åbo Underrättelser -lehdessä.

Oikeusministeri muistuttaa, että myös esimerkiksi Italia ja Ranska ovat päättänet lykätä vaaleja koronatilanteen vuoksi.

”Se on kaikkein vastuullisin päätös.”

