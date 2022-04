Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen Olympiakomitean toiminnasta, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk).

Mika Lehtimäki erosi Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta maanantaina häirintäkohun takia. Kohu sai alkunsa viime viikolla, kun Yle kertoi Lehtimäen saaneen viime syksynä varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok), toimitusjohtaja Mikko Salonen sekä varapuheenjohtajat Sari Multala (kok) ja Susanna Rahkamo olivat aiemmin maaliskuussa myöntäneet Lehtimäelle uuden jatkosopimuksen, vaikka olivat tietoisia siitä, että Lehtimäki oli viime syksynä saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä.

Vapaavuori pyysi torstaina anteeksi virheitä, joita häirintäkohun tiimoilta on tehty. Olympiakomitea tilaa tapahtuneesta ulkopuolisen selvityksen.

Ministeri ”järkyttynyt ja surullinen”

Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo kysyi ministeri Kurviselta, eikö Olympiakomitean rahoitus pitäisi keskeyttää, kunnes riippumaton selvitys on tehty.

”Ministeri Kurvinen: Olympiakomiteasta on lähtenyt jo huippu-urheilujohtaja ja toimitusjohtaja. Selvityksen jälkeen pitää päättää, lähteekö muuta johtoa”, Harkimo vaati eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Toimitusjohtaja Salonen ilmoitti jo alkuvuodesta, että jättää tehtävänsä.

Kurvisen mukaan OKM on käynnistänyt selvityksen Olympiakomitean toiminnasta. Tarkoitus on selvittää, miten Olympiakomiteassa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita ja miten Olympiakomiteassa on puututtu ja puututaan jatkossa epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään.

”Odotamme näitä selvityksiä, ja sen jälkeen vedämme sitten johtopäätöksiä, mitä teemme esimerkiksi rahoituksen osalta ja valtionohjauksen osalta”, Kurvinen vastasi kyselytunnilla.

”Olen itse ollut todella järkyttynyt ja surullinen näistä uutisista Olympiakomitean työyhteisön osalta. Näyttää siltä, että vielä vuonna 2022:kin meillä tapahtuu urheilun parissa kiusaamista ja häirintää ja tilanteita, joissa ihmiset käyttävät valta-asemaansa väärin, ja se pitää hävittää tästä yhteiskunnasta. Kiitän näitä rohkeita naisia, jotka ovat tuoneet tämän julkisuuteen.”

LUE SEURAAVAKSI: