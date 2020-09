Sdp:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Johan Kvarnström on epäileväisellä kannalla vapaakauppasopimuksia ja suuryritysten valtaa kohtaan. Hän on huolestunut siitä, että Facebookin ja Googlen kaltaisista yrityksistä on tullut jopa valtioita suurempia toimijoita, jotka voivat lobbareidensa avulla vaikuttaa parlamentaariseen lainsäädäntötyöhön.

Saksassa Fortumin ostama Uniper on uhannut haastaa Alankomaat oikeuteen parlamentin päätöksestä kieltää kivihiili vuonna 2030.

”Pitäisi hyväksyä se, että nyt ajat ovat erikoiset, ja ilmastonmuutosta torjutaan poliittisilla toimilla”, Kvarnström sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

Uniperin uhkaus perustuu energiaperuskirja ECT:hen. Kvarnström on epäileväinen myös vapaakauppasopimus Cetaa kohtaan. Eduskunta hyväksyi kiistellyn Euroopan unionin ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen vuonna 2018. Sdp äänesti yksimielisesti sopimuksen hyväksymisen puolesta. Hylkäämisen puolesta äänestivät vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset.

”Tiedän, että puolueeni oli hyväksymässä vapaakauppasopimusta, mutta en pidä siitä, että yritykset voivat haastaa valtiot oikeuteen”, Kvarnström sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

”Minulle se on periaatteellinen ei. Siinä yritys asettuu demokratiaa vastaan”, Kvanström sanoo.

Cetassakin oleva investointisuoja on herättänyt Suomessa keskustelua etenkin kaivoslain osalta.

Uuden Suomen haastattelussa Kvarnström kertoo laajemmin ajatuksiaan ilmastotoimista. Hän kertoo myös muun muassa, millaisena näkee Maarit Feldt-Rannan hänelle jättämän perinnön.

