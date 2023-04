LUE MYÖS Mika Aaltolalla on käynnissä outo veivaus

Julkisuuteen vuotaneet Yhdysvaltain puolustusministeriön asiakirjat paljastavat, kuinka laajasti maa on vakoillut vihollistensa lisäksi liittolaismaitaan. Asiakirjoista selviää, miten maa on vakoillut muun muassa Etelä-Koreaa, Israelia ja Ukrainaa, kertoo CNN.

Erään asiakirjan mukaan Yhdysvallat on vakoillut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä, mikä on lähteiden mukaan aiheuttanut turhautumista ukrainalaisviranomaisissa.

Etelä-Koreassa on oltu käärmeissään paljastuksista, joiden mukaan Yhdysvallat on vakoillut presidentti Yoon Suk Yeolin hallituksen korkeita turvallisuusviranomaisia. Maan hallitus on The New York Timesin mukaan pyrkinyt vähättelemään vakoilun merkitystä ja korostamaan liittolaissuhdetta Yhdysvaltoihin.

Sen sijaan oppositio on nostanut asiasta metakan ja syyttää Washingtonia maan itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta. Oppositiossa olevan demokraattisen puolueen johtaja Lee Jae-myung on vaatinut Yhdysvalloilta anteeksipyyntöä, mikäli tiedot vakoilusta pitävät paikkaansa.

Etelä-Korean puolustusministeri Jee Jong-sup ja Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin keskustelivat asiasta puhelimessa ja päätyivät lopputulokseen, jossa ”monet asiakirjoista olivat tekaistuja”.

Myös Israelia koskeva tiedusteluraportti on kuohuttanut Jerusalemissa. CIA:n signaalitiedustelun pohjalta tehdyssä asiakirjassa kirjoitetaan, että Israelin tiedustelupalvelu Mossad olisi lietsonut protesteja maan uutta hallitusta vastaan. Pääministeri Benjamin Netanjahun toimisto on kutsunut asiakirjaa valheelliseksi.

Tietovuoto paljastaa myös sen, miten syvälle Venäjän puolustusministeriöön ja palkkasotilasyhtiö Wagneriin Yhdysvaltain tiedustelu on ujuttautunut. Maa on hankkinut tietoa Venäjän hyökkäyssuunnitelmista salakuuntelemalla viestintää sekä henkilölähteiden avulla. Tietoja Yhdysvalloille levittäneiden henkilöiden pelätään olevan nyt vaarassa paljastua.

Asiakirjoista selviää myös Yhdysvaltain kokonaisarvio osapuolten menetyksistä Ukrainan sodassa. Erään asiakirjan mukaan Venäjän sotilaita on kuollut tai haavoittunut helmikuuhun mennessä 189 500–223 000 ja ukrainalaissotilaita 124 500–131 000.