Venäjän joukot Lymanin kaupungin alueella saattavat kohdata välittömän tappion, arvioi ajatushautomo ISW raportissaan.

Tähän viittaa ISW:n mukaan se, että huoli Ukrainan saavutuksista Lymanin ympärillä on vahvistunut sotilasbloggaajien keskuudessa. Useat venäläiset sotilasbloggaajat ja merkittävät sotilaskirjeenvaihtajat väittävät, että Ukrainan joukot etenivät Lymanista länteen, pohjoiseen ja koilliseen ja yrittävät saada tavoittelemansa motituksen päätökseen.

Lyman on strategisesti merkittävä kaupunki. Jos Ukraina onnistuu, mottiin on arvioitu voivan jäädä tuhansia venäläisiä.

Venäläisbloggaajien mukaan Ukrainan joukot uhkaavat Venäjän asemia ja viestintälinjoja. Useat venäläiset sotilasbloggaajat ilmaisivat ISW:n mukaan kasvavan huolensa siitä, että Ukrainan joukot pyrkivät ottamaan haltuunsa Svatove–Lyman-tien, joka on tällä hetkellä kriittinen maayhteys Venäjän joukoille Lymanissa.

Lymanin taskun romahtaminen on todennäköisesti seurausta Venäjän ryhmittymisestä Pohjois-Donetskin ja Länsi-Luhanskin alueilla ja saattaa antaa Ukrainan joukoille mahdollisuuden uhata Venäjää Luhanskin länsirajalla ja Sjeverodonetskin–Lysitšanskin alueella, ISW arvioi.

Informaatiotilan hallinta epäonnistui

ISW:n mukaan Venäjän sotilasjohto on epäonnistunut informaatiotilan luomisessa koskien mahdollista välitöntä Venäjän tappiota Lymanissa: Venäjän puolustusministeriö ei ole puuttunut Venäjän nykyisiin tappioihin Lymanissa tai varautunut tämän etulinjan romahtamiseen, mikä todennäköisesti heikentää jo ennestään alhaista Venäjän moraalia.

ISW huomauttaa, että aiemmin Venäjän sotilasviranomaiset epäonnistuivat riittävän informaatiotilan luomisessa Venäjän tappioille Harkovan alueella, mikä tuhosi moraalin ja johti paniikkiin Venäjän joukkojen keskuudessa. Venäjä joutui perääntymään Harkovan alueella kärsittyään merkittäviä tappioita.

Venäjän kansallisessa informaatiotilassa myöhemmin ilmennyt viha todennäköisesti vaikutti siihen, että Kreml määräsi osittaisen liikekannallepanon, ISW arvioi. Ukrainan tulevat voitot kriittisillä alueilla Donetksissa ja Luhanskissa voivat lyödä lisää kiilaa Venäjän nationalistien ja sotilasjohdon välille sekä Venäjän joukkojen ja heidän päällikköjensä välille, ISW ennustaa.

Antaako Putin perjantaina ilmoituksen?

Venäjä voisi väliaikaisesti lykätä ilmoituksiaan miehittämiensä alueiden liittämisestä Venäjään valmistellakseen paremmin venäläisen informaatiotilan ja hallinnon, vaikka huominen eli 30. syyskuuta onkin todennäköisin päivä jonkinlaiselle liittämisilmoitukselle, ISW toteaa. Jo aiemmin ISW ennusti, että presidentti Vladimir Putin antaa liittämisilmoituksen todennäköisesti perjantaina puheessaan Venäjän parlamentille.

Venäjän puolustusministeriö on puhunut ISW:n mukaan lähitulevaisuudesta, mutta Venäjän valtioduuman puheenjohtaja Vjatšeslav Viktorovitš Volodin totesi eilen keskiviikkona, että valtionduuman tulisi pitää liittymisistunnot vasta ensi viikon alussa 3. ja 4. lokakuuta.

Maanpaossa toimiva venäläislehti Meduza kertoi keskiviikkona Kremlin lähteisiin vedoten, ettei Kreml kiirehdi asioita. Lähteiden mukaan ilmoituksen PR-vaikutus olisi lähes nolla johtuen laajasta tyytymättömyydestä Venäjän ilmoittamaan osittaiseen liikekannallepanoon. Meduzan mukaan Kremlin salattu mielipidekysely osoittaa venäläisten laajaa tyytymättömyyttä, joten Kreml saattaa yrittää korjata yleisön mielipidettä mobilisaatioon ennen liittämisilmoitusta.

Lisäksi The Moscow Times kertoo, että Putinin kannatus laski toiseksi eniten valtakautensa aikana keskiviikkona julkaistussa mielipidemittauksessa. Kyselyn on tehnyt riippumaton mielipidemittaustoimisto Levada Center, jonka mukaan 77 prosenttia syyskuussa kyselyyn vastanneista kertoi hyväksyvänsä Putinin toiminnan presidenttinä. Se on kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin Putinille puolen vuoden sisällä mitattu kannatus. Suurempi romahdus kannatuksessa on nähty vain vuonna 2018, jolloin Putin teki päätöksen eläkeiän nostosta.

