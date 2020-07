Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan koronavirusta on kesäkuussa todettu erityisesti nuorilla ja työikäisillä. Myös sukupuolten välillä on todettu eroja, sillä 20-29 -vuotiailla miehillä todettiin kesäkuussa kaksinkertainen määrä tartuntoja verrattuna samanikäisiin naisiin.

“Työikäisten miesten osuuden kasvua saattaa osaltaan selittää rakennustyömailla todetut tautirypäät. Tartunnan saaneiden keski-iän laskua voi selittää lisäksi se, että ikääntyneiden hoivayksikköihin liittyviä rypäitä on havaittu aiempaa vähemmän”, THL arvioi katsauksessaan.

Kesäkuun lopulla työmailta löytyi useita tautiryppäitä Etelä-Suomesta. THL korostaa rakennustyömaille 30. kesäkuuta suuntaamissaan ohjeissa, että koronaepidemian torjuntaan on suhtauduttava vakavasti.

“Tartuntojen torjunta rakennustyömailla tapahtuu samalla tavalla kuin työmaan porttien ulkopuolellakin. Sairaana ei mennä töihin. Työnantajan vastuulla on riskien arviointi ja työntekijöiden ohjeistaminen.”

Ohjeessa korostetaan, että karanteeniin asetetuille on varattava majoituksessa erillinen huonetila. Lisäksi ohjeessa oletetaan, että yhteismajoituksessa asuvat kuuluvat yhteen ja samaan työporukkaan, jolloin yhden sairastuessa porukka on rajattu.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palosen mielestä ohjeet ovat asialliset, mutta niiden noudattaminen voi unohtua. Ongelmia on etenkin aliurakoitsijoiden kohdalla.

”On turha kuvitella, että ulkomaisten työntekijöiden työnantajat hankkisivat asialliset karanteeniin sopivat majoitustilat”, Palonen toteaa tiedotteessa.

Hän kertoo, että kimppamajoituksessa vähintään suihku- ja vessatilat sekä keittiö ovat yhteiskäytössä. Samaan asuinhuoneeseen on yleensä majoitettu useampi työntekijä.

Toinen ongelma on Palosen mukaan karanteenin aikainen toimeentulo.

”Selvitystemme mukaan Kela ei maksa mitään korvauksia karanteenin ajalta lähetetyille työntekijöille. Kun korvauksia ei saa myöskään työnantajalta, joku saattaa lähteä töihin koronaan altistuneena tai jopa sairaana.”

Palosen mukaan urakat ovat niin kilpailutettuja, että työnantajat hakevat säästöjä myös työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella.

”En usko, että työnantajat hankkisivat sellaiset majoitustilat, joihin mahtuisi yksi henkilö huonetta kohti.”

Turussa todettiin viime viikolla koronatartunta yhdeksällä henkilöllä ulkomailta tulleiden työntekijöiden asuntolassa. Ainakin osa tartunnan saaneista on työskennellyt Turun telakalla. Myös Helsingissä on kevään ajalta tiedossa tapauksia. työmailla. Esimerkiksi rakennusyhtiö Lehto Groupin rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla on todettu koronavirustartuntoja.

Myös Saksan Nordrhein-Westfalenissa äkisti levinneessä taudissa on yhdeksi tekijäksi nostettu asuntolat, joissa teurastamon siirtotyöläiset asuvat. Yhdessä huoneessa saattaa asua jopa 16 henkilöä.

THL:n mukaan Suomessa on 7 248 varmistettua tautitapausta. Koronaviruksen arvioitu tartuttavuusluku on noussut hieman. Niin sanottu R-luku on nyt 0,65-0,90, THL tiedottaa, kun se vielä viime viikolla oli 0,40–0,75.

