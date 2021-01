Lomahuoneistoja välittävän Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoo, että tähän mennessä on myyty noin puolet siitä kapasiteetista, joka viime vuoden helmikuulle myytiin. Maalis- ja huhtikuun tilannetta pitää verrata vuoteen 2019 koronakriisin vuoksi. Maaliskuulle on myyty noin puolet vertailukauden myynnistä ja huhtikuulle kolmannes. Se on Kivisaaren mukaan yllättävän hyvin.

