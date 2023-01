Kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä (kesk.) esittää kodinturvajoukkojen perustamista Ahvenanmaalle.

Könttä korostaa, että Ahvenanmaa on strategisesti tärkeä alue ja sen puolustaminen Suomen vastuulla.

”Kodinturvajoukot lisäisivät saarimaakunnan turvallisuutta ja valmiutta. Ahvenanmaan kodinturvajoukkojen palvelus sisältäisi paitsi aseellisen puolustamisen harjoittamisen, mutta myös laajentaisi kykyjä vastata erinäisiin kriiseihin. Palvelusmallin rungon saisi suoraan manner-Suomen asevelvollisuudesta”, hän linjaa tiedotteessaan.

Köntän mukaan Ahvenanmaan puolustamisesta ja Itämeren turvallisuudesta käytävää keskustelua ei ole syytä vältellä.

”Olen vakuuttunut, että myös Ahvenanmaalla ymmärretään muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne. Ruotsin Gotlannin saarellakin on aktivoitu kodinturvajoukkojen harjoituksia. ”

Könttä esittää lisäksi, että naisten asevelvollisuudesta käynnistettäisiin selvitys.

”Yleinen asevelvollisuus on Suomen turva ja sen osana naisten asevelvollisuuden aloittamista on todenteolla valmisteltava. Maamme puolustus nojaa laajaan reserviarmeijaan ja sen ylläpitämiseen tarvitsemme molempia sukupuolia - yhdenvertaisuussyistä, että ikäluokkien pienentymisestä johtuen. 2030-luvun alku on realistinen aikataulu toteuttaa molempia sukupuolia koskeva asevelvollisuus.”

