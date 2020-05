Pääministeri Boris Johnson piti sunnuntai-iltana runsaasti ennakkohuomiota saaneen tv-puheen, jossa hän antoi viitteitä koronarajoitusten helpottamisen aikataulusta. Hän korosti, ettei rajoitusten saavutuksia pidä heittää hukkaan, eikä nopeita purkutoimia ole tulossa.

Johnson viestitti kuitenkin, että hallitus haluaa ihmiset takaisin töihin. Hän painotti, että jos töitä ei voi tehdä kotoa, nyt pitäisi palata työmaalle. Hän mainitsi erityisesti rakennustyöt ja teollisuustuotannon.

Hallitukselta on tulossa maanantaina tarkempia ohjeita, ja Johnson puhuu lisää asiasta parlamentille. Viime kädessä työnantajat joutuvat ottamaan vastuun työntekijöidensä ja heidän perheidensä ja asuinkumppaneidensa terveydestä.

Julkista liikennettä pitäisi pääministerin mukaan välttää, ja yksityisautot ja pyörät olisivat parempia. Kaikille työntekijöille nämä eivät ole vaihtoehtoja, ja työmatkat tuovat uuden, ison riskitekijän elämään.

Britannian talousennusteet ovat synkeitä. Englannin keskuspankki varoittaa, että talous voi kutistua tänä vuonna 14 prosenttia. Valtio joutuu ottamaan kymmeniä miljardeja puntia uutta velkaa maksaakseen ohjelmat, joilla yrityksiä yritetään pelastaa ja saada elpyminen vauhtiin.

Hallitus haluaa vähentää niin pian kuin mahdollista palkkatukea, jota yrityksille maksetaan koronan vuoksi lomautetuista työntekijöistä. Hallitus myös yrittää pitää kurissa sosiaaliturvan paisumisen.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että hallitus aloittaa rajoitusten purun työpaikoilta. Ilmoitus on kuitenkin jo herättänyt huolta ja arvostelua.

Neljä suurinta ammattiliittoa ilmoittivat ennen Johnsonin puhetta, etteivät ne suosita työhön paluuta ennen kuin työturvallisuutta on perustavanlaatuisesti parannettu.

Neuvoa ristiriitaisista lähteistä

Opposition työväenpuolueen johtaja Keir Starmerin mielestä pääministeri ei puheessaan antanut briteille vastauksia vaan hämmensi tilannetta.

Vanhemmille työhön paluun este voi olla lastenhoidon järjestäminen, kun päiväkodit ja koulut ovat suljettuina. Johnson lupaili vasta, että ala-asteen kouluja voitaisiin osittain avata kesäkuun alussa.

Ulkona liikkumisen uudet helpotukset herättävät myös kysymyksiä. Miten turvaväli toteutuu, kun britit saavat ulkoilla niin paljon kuin haluavat, paistatella päivää puistoissa ja rannoilla ja ajaa matkojenkin päähän?

Tähän asti hallitus on vakuutellut, että koko maa ja eri alueiden itsehallinnot ovat olleet yhtenäisenä rajoitusten takana. Nyt rintama on kuitenkin pahasta repeillyt.

Englannissa hallitus päätti muuttaa koronaviruksesta varoittavaa iskulausettaan. Aiemmin se kuului “pysy kotona”, ja uusi versio on “pysy valppaana”.

Ohjetta on arvosteltu siitä, että sen viesti on epäselvä. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on päättänyt pitää vanhan, selkeän viestin, ja se säilyy myös Pohjois-Irlannissa ja Walesissa.

Vaikka Britanniassa tartuttavuusluku on saatu painumaan alla yhden, tilanne on edelleen erittäin huolestuttava. Covid-19 –virukseen kuolleiden määrä nousi viime tiistaina Italian ohi Euroopan suurimmaksi. Virallinen luku oli sunnuntaina 31 855.

Ravintoloiden, kahviloiden ja julkisten tilojen avaamista hallitus harkitsee aikaisintaan heinäkuussa. Nykyisessä tautitilanteessa aikaisempi aikataulu ei tuntuisi järkevältä.

Hallitus sanoo tekevänsä päätöksensä tieteellisten faktojen perusteella, mutta tietoa tulee useasta ja välillä ristiriitaisia kantoja esittävästä lähteestä. Yleisön luottamusta on vähentänyt se, että tiedeyhteisö on noussut julkisuuteen kohujen vuoksi.

Hallituksen linjaa keskeisesti muotoillut Imperial Collegen professori Neil Ferguson joutui eroamaan viime viikolla. Hänen muualla asuva naisystävänsä oli vieraillut hänen luonaan, vaikka Ferguson itse oli ajanut eristämisen hallituksen politiikaksi.

Hallituksen neuvoa-antavan tieteellisen ryhmän eli Sagen riippumattomuus on saanut ison kolauksen. Media paljasti, että Johnsonin lähin poliittinen avustaja Dominic Gummings oli aiemmin osallistunut sen kokouksiin.

Vasta julkisen painostuksen jälkeen hallitus julkisti Sagen kokoonpanon. Nyt kilpailevan asiantuntijaryhmän on pistänyt pystyyn David King, joka palveli työväenpuolueen hallituskaudella tieteellisenä pääneuvonantajana.

