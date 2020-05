Kuukausi sitten Parturiyrittäjä Mikaéla Meriholvi-Rantasen tilanne näytti hankalalta. Liike oli ollut pakko sulkea koronan takia. Tuloja ei ollut eikä tuestakaan tietoa.

”Jos kaksi tonnia saisi avustusta, se olisi aika kattavaa. Saisi maksettua näitä vuokria. Ei yhteiskunnalla kaikkea ole varaa maksaa kuitenkaan. Se ei vaan toimi”, Meriholvi- Rantanen sanoi Talouselämän haastattelussa maaliskuun lopussa.

Mitä turkulaisen Parta ja Palmikko -parturiliikkeen yrittäjälle kuuluu nyt, kun liike on ollut yli kuukauden suljettuna? Lyhyesti sanottuna ihan hyvää. Hän on hakenut ja saanut kaupungilta yksinyrittäjän 2 000 euron toimintatuen

”Se oli ihan hauskaa, että se oli juuri se sama summa, jota toivoin. En ainakaan voi valittaa”, Meriholvi-Rantanen sanoo nauraen.

Hän täytti hakupaperit torstaina.

”Seuraavana tiistaina rahat olivat jo tilillä. Se oli äärimmäisen nopeaa toimintaa”, Meriholvi-Rantanen sanoo.

Yrittäjät ovat koronakriisissä myös oikeutettuja työttömyysturvaan.

”Ilmoittauduin työttömäksi TE-keskukseen. Se meni ihan hyvin, mutta hakupapereiden täyttäminen kesti kaksi tuntia, vaikkei siinä edes ollut minulle epäselviä kohtia. Täyttöaikahan on ihan järjetön”, parturiyrittäjä sanoo.

Myöntävä päätös tuli kuitenkin melkein heti ja ensimmäiset korvaukset ovat tulleet. Korvausta on yrittäjälle myönnetty kesäkuun loppuun saakka.

Miltä tilanne yksinyrittäjä näkökulmasta nyt näyttää?

”Tosi hyvältä. Tämähän on ihan loistavaa. Yrittäjän työttömyyskorvaus on 33,66 euroa päivässä. Lapsikorotusta ei saa, mutta minusta summa on aika hyvä. Siitä otetaan verot toki pois”, Meriholvi-Rantanen sanoo.

”Tukikeskustelu on minusta vääristynyttä”

Isompiakin tukia yritykset ovat koronakriisissä saaneet ja keskustelu yrittäjien tukipoteista on käynyt kuumana. Monet ovat kummeksuneet varsinkin Business Finlandin kautta myönnettäviä kehittämistukia, jotka ovat nousseet 100 000 euroon.

Tukia on myönnetty esimerkiksi kannattaville it-yrityksille ja itse asiassa tukikelpoisia ovatkin vain hyväkuntoiset yritykset. Meriholvi-Rantanen on käynyt lukemassa tukiehtoja itsekin

”Tukikeskustelu on minusta vääristynyttä. Tuethan ovat kehittämiseen tarkoitettuja. Usein tuen saa laskuja vastaan ja tukea maksetaan vain osalle todellisista kuluista”, hän sanoo.

Yrityksen pitää siis pystyä käyttämään hankkeeseen myös omaa rahaa. Yrittäjä muistuttaa myös, että tuki pitää maksaa takaisin ellei sitä käytä tarkoitettuun kohteeseen.

”Noita tukiahan saa normaalitilanteessakin ja niitä voi jokainen hakea. Ei edes pitäisi olla katkera, koska kaikilla on sama mahdollisuus”, Meriholvi-Rantanen sanoo.

Koulun penkillä. Parta ja Palmikko parturiliikkeen yrittäjä Mikáela Meriholvi-Rantanen joutui sulkemaan liikkeensä maaliskuun puolivälissä. Nyt hän käyttää liikkeen sohvaa opiskelupaikkana etäopinnoissa. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Laskut erääntyvät, vuokra-ale helpottaa

Vastaan yrittäjän kuluissa on myös tullut Meriholvi-Rantasen vuokranantaja. Työtilat vuokraava taloyhtiö tiputti vuokran puoleen touko–heinäkuuksi.

”Se oli tervetullutta ja auttaa tosi paljon. Kun palaan töihin laskuja on vähemmän rästissä”, Meriholvi-Rantanen sanoo.

Maksuaikaa tarjoaa myös verottaja. Maksujärjestelystä sopiminen ei nyt aiheuta rekisterimerkintää. Joustavuutta parturiliikkeen kuluihin tuo myös yrittäjäeläkkeen maksupäivän siirtyminen kolme kuukautta eteenpäin.

Yhteenlasku kertoo, että rästejä syntyy, mutta ei hirveästi.

”Kesäkuun lopussa minulla on erääntyviä laskuja suunnilleen 1 500 euroa. Se on sellaista, jonka joudun ottamaan kiinni, kun avaan. Ei se hirveästi ole minusta”, Meriholvi-Rantanen sanoo.

Mutta milloin liikkeen uskaltaa avata?

”Tosi hyvä kysymys. Tilanne ei ole olennaisesti muuttunut. Tautipiikkiä ei ole edes vielä tullut. Eivätkä tautitapaukset ole lähteneet laskuun. Olen ajatellut, että avaisin ehkä heinäkuun alussa. Leikkaisin ensimmäisen kuukauden vain hiuksia, koska parranajossa pitää olla niin lähellä asiakkaan kasvoja.”

