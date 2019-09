Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) ja taloustieteen dosentti, tutkimusyhtiö GnS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen tyrmäävät niin sanotun helikopterirahan Ylen haastattelussa.

Kaksikko kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa tiistaina Euroopan keskuspankin (EKP) torstain kokouksen alla. EKP:lta odotetaan ilmoitusta elvytystoimista, ja pankin ennakoidaan ainakin laskevan ohjauskorkoa.

Elvytystoimista on noussut esiin myös poikkeuksellisia ehdotuksia, kuten niin sanottu helikopteriraha. Sillä tarkoitetaan suoraa rahoitusta, jota annettaisiin pankkien sijaan suoraan kansalaisille, jotta kulutus kiihtyisi ja inflaatio nousisi.

Tälle epätavanomaiselle keinolle on löytynyt joitakin puolustajia, mutta Lepomäki ja Malinen eivät tähän joukkoon kuulu. Molemmat ihmettelivät Ykkösaamussa ironiseen sävyyn, miksei saman tien annettaisi EKP:n piikkiin ilmaista rahaa ihan kaikkeen.

”Minkä ihmeen takia esimerkiksi rajoittaa se vaikkapa 500 euroon per kansalainen? Miksei suoraan tehdä kaikista miljonäärejä?” Lepomäki heitti Ykkösaamussa tiistaina.

”Eihän rahaa painamalla luoda mitään arvoa. Tiedämme, että se johtaa sitten vain lopulta rahajärjestelmän tuhoutumiseen”, sanoi puolestaan Malinen.

Lepomäki vertasi ajatusta sosialismiin, joka on ajatuksena lähtökohtaisesti viehättävä, mutta reaalimaailmasta varsin vieras.

Malisen mukaan talouden tervehtymisen kannalta tärkeintä on, että pankkisektori on kunnossa. Tätä ei hänen mukaansa turvata sen enempää helikopterirahalla kuin negatiivisilla koroilla, joista myös on puhuttu viime aikoina. Malisen mielestä on palattava markkinatalouden periaatteiden noudattamiseen.

”Nyt keskuspankit ovat täydellisesti sotkeneet käytännössä meidän pääomamarkkinat.”

Malisen mukaan keskuspankkiiri on tällä hetkellä suurin uhka maailmantaloudelle ja on maalannut itsensä nurkkaan.

”Mitä enemmän ne tekevät, sitä huonommaksi Euroopan tilanne muuttuu”, Malinen sanoi.

Lepomäen mielestä erityisen huolestuttavaa on se, että Euroopassa ei ole siivottu pankkeja finanssikriisin jäljiltä. Lepomäki on erittäin huolissaan siitä, että myös keskuspankkijohtoisesti on rakennettu merkittävää kuplaa, joka saattaa joskus puhjeta ja lisäelvytyksillä ostetaan korkeintaan vain lisäaikaa.

”Olemme ostaneet tällä löysällä keskuspankkipolitiikalla käytännössä vain aikaa.”

Lepomäen mukaan pankkien osakekurssit alkavat olla yhtä matalalla kuin finanssikriisin aikoihin ja kannattavuus on erittäin heikkoa. Lepomäen mielestä on olemassa kaikki mahdollisuudet siihen, että talouden hyytyessä on pian taas käsissä pankkikriisi.

”Meillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, missä esimerkiksi arvopapereiden todelliset hinnat menevät, kun koko ajan printataan vain lisää rahaa. Ei ole kannustimia ottaa riskiä tässä taloudessa”, Lepomäki sanoo.

Jos pankkikriisin olisi annettu ”vetää itsensä läpi” vuosina 2011–2012, koko ongelma olisi Malisen mukaan ratkaistu. Myös hän ennustaa, että Euroopassa alkaa uusi pankkikriisi, kun maailman talous alkaa heiketä. Pankkisektori on Malisen mukaan niin heikko, että silloin on edessä globaali lama.

”Se vie kaiken mennessään sen jälkeen. Euroopan johtajat ovat suuressa viisaudessaan rakentaneet tällaisen aikapommin, joka meinaa räjäyttää koko maailmantalouden.”