Terveyden ja hyvinvoinnin laitos rukkaa uusiksi koronakuolemien laskutapaa. Aiemmin THL listasi kuolemat koronatartunnan ja kuoleman ajalliseen yhteyteen.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoinnissa seurattu kuolemia, jotka ovat tapahtuneet 30 vuorokauden kuluessa varmistetusta koronatartunnasta.

Nyt THL aikoo tehdä kirjaukset kuolinsyyn mukaan. Se tapahtuu näin: koronavirusinfektio on kirjattu kuolemansyyksi – kuolema koronan vuoksi.

Koronavirusinfektio on kirjattu kuolemaan myötävaikuttavaksi tekijäksi – kuolema koronan kanssa.

”Tärkeää on kiinnittää huomio nimenomaan koronan vuoksi tapahtuneisiin kuolemiin. Tapaukset, joissa korona on kirjattu kuolemaan myötävaikuttaneeksi tekijäksi, kuoleman varsinainen aiheuttaja on jokin muu. Suomessa ja kansainvälisesti pidämme koronakuolemien lukumääränä niitä tapauksia, joissa kuoleman katsotaan aiheutuneen koronasta”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

Uusi raportointitapa hidastaa tilastointia.

”Kuolintodistusten tarkastamiseen perustuva raportointi on hitaampaa kuin aiempi tartuntatautirekisterin ja Väestörekisterin tietoja yhdistelevä tapa. Valtaosa kuolemansyistä voidaan saada tietoon kuitenkin jo muutamassa viikossa. Nämä alustavat tiedot tarkentuvat jälkikäteen”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Sirkka Goebeler.

Lisäksi 8.joulukuuta alkaen alkaen koronaviruksen sairaalahoitoa koskeva tieto haetaan diagnoosikoodien perusteella terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri Hilmosta. Aiemmin sairaanhoidon tiedot kerättiin sairaanhoitopiirien täyttämien kyselyiden pohjalta.

Tähän asti sairaaloita on pyydetty listamaan erikseen potilaat, jotka ovat hoidossa koronan vuoksi ja potilaat jotka ovat hoidossa koronan kanssa.

Tämä on johtanut alueelliseen vaihteluun, eikä osa sairaanhoitopiireistä ole pystynyt jakamaan potilaita näihin ryhmiin.

Lisäksi hoitoilmoitusrekisteristä saatavat tiedot ovat todennettavissa, yhdisteltävissä ja tarkistettavissa takautuvasti.

