Kuva: Tsitsagi Nikita / Russian Look via ZUMA Press Wire

Šebekinon kaupunki Venäjällä, lähellä Ukrainan rajaa, on ollut satunnaisten pommitusten kohteena viime syyskuusta lähtien, jolloin Ukrainan joukot valtasivat takaisin suuren osan Harkovasta.

Sotilaallinen toiminta lisääntyi kevään mittaan Venäjän ja Ukrainan rajalla, kun Kreml-vastaiset venäläisjoukot Vapaan Venäjän legioona (LSR) ja Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) hyökkäsivät useita kertoja Venäjän puolelle. Todennäköisesti myös Ukrainan armeija on osana vastahyökkäystä pyrkinyt saamaan Venäjän keskittämään joukkojaan rajalle.

The Moscow Times -lehden reportaasissa Šebekinon jäljelle jääneet asukkaat kertovat, mitä kaupungissa on tapahtunut ja mitä he ajattelevat presidentti Vladimir Putinin sodasta.

Alunperin 44 000 asukkaan kaupunkiin on jäänyt vain muutama tuhat ihmistä, ja moni on muuttanut läheisen Belgorodin kaupungin hätämajoitukseen. The Moscow Times -lehden haastattelema mies kokee, että paikallisviranomaiset ovat jättäneet alueen ihmiset oman onnensa nojaan.

”He unohtivat meidät, he jättivät meidät yksin”, hän sanoi.

Miehen mukaan paikallisviranomaiset ovat luvanneet maksaa kertakompensaationa 10 000 ruplaa eli noin 110 euroa.

Lehti tapasi myös Tatjana-nimisen naisen, joka on kotoisin Novaja Tavolzhankasta. Kylässä käytiin raskaita taisteluita Venäjän armeijan ja Kreml-vastaisten joukkojen välillä toukokuussa.

”He sanovat, että sinne on liian vaarallista mennä, mutta eivät kerro miksi”, Tatjana sanoi.

Belgorodin kuvernööri on sanonut, että kylä on nyt täysin Venäjän hallinnassa, mutta asukkaat eivät vieläkään saa palata.

”Valvovatko sabotöörit tietämme?” Tatjana kysyi.

”Kun meille kerrottiin, että kyseessä on erikoisoperaatio, joka kestää kaksi tai kolme viikkoa, olimme hieman huolissamme”, Šebekinosta kotoisin oleva Elena puolestaan sanoi.

”Mutta nyt on toinen vuosi, taloni on tuhoutunut ja tilanne on erilainen. Tämä on sotaa.”

Monien muiden evakuoitujen tavoin Elena ja Tatjana sanoivat, ettei heillä ole aavistustakaan, milloin he voivat palata kotiin.

