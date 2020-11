Suomi on poikkeusoloissa harjoittanut rajavalvontaa myös Schengen-sisärajoillaan.

Poikkeusvalvonta pandemia-aikana. Suomi on poikkeusoloissa harjoittanut rajavalvontaa myös Schengen-sisärajoillaan.

”On mahdollista, että ihmisten liikkuvuus ja matkustajien määrä mahdollisen sisärajavalvonnan päättyessä kasvaa”, tiedotti sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiistaina kunnille ja sairaanhoitopiireille. Ministeriö kehotti paikallis- ja alueviranomaisia varautumaan sisärajavalvonnan päättymiseen niin, etteivät koronavirustartunnat pääsisi leviämään rajanylityspaikoilla tämän seurauksena.

Tämänhetkisen tiedon mukaan sisärajavalvonta päättyisi 23.11.2020. Tämä johtuu siitä, että Suomi on jo pitänyt koronan vuoksi käyttöön otetut sisärajatarkastukset voimassa ”yliajan” Schengen- ja EU-sopimuksiin nähden.

”Sisärajavalvonnan mahdollisesti päättyessä myös Rajavartiolaitos poistuu Schengen-sopimukseen kuuluvilta rajanylityspaikoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että THL:n matkustajille laatimaa ohjetta ei voida enää jakaa rajatarkastusten yhteydessä vaan ohjeistaminen on tehtävä paikallisten viranomaisten toimin”, STM tiedotti.

”Kuntien ja sairaanhoitopiirien on yhteistyössä pikaisesti laadittava ja päivitettävä tartuntatautilakiin ja terveydenhuoltolakiin perustuvat suunnitelmansa terveysturvallisuuden varmistamiseksi matkustajien Suomeen saapumisen yhteydessä. Erityisesti tämä koskee niitä kuntia ja sairaanhoitopiirejä, joissa on maaraja, ulkomaanliikenteen satama tai lentokenttä. Paikallisten tartuntatautiviranomaisten on suunniteltava, miten kaikki matkustajat saavat ohjeistuksen siitä, miten heidän pitää toimia Suomeen saapuessaan.”

Suomelle rajavalvonnan loppuminen olisi riski, sillä STM:n sanoin ”Suomessa on tällä hetkellä huomattavasti parempi tautitilanne kuin monessa muussa maassa Euroopassa”.

Hallituksen suunnitelmissa käännös?

Hallitus on tiedottamassa matkailun uusista linjauksista torstaina. Syntymässä ei mediatietojen mukaan sittenkään olisi median ennakoimaa säännöstä, joka vapauttaisi matkailua Suomeen väliaikaisesti ennen kuin tartuntatautilain odotettu muutos valmistuu, vaan päätös rajavalvonnan jatkamisesta.

Yleisradion lähteiden mukaan hallitus on sopinut Suomen jatkavan tarkastuksia EU:n sisärajoilla, ja myös muut rajoitukset pidetään Ylen tietojen mukaan nykyisellään. Kysymys on jakanut hallitusta, kertovat sekä Iltalehti että Yle.

Syy rajavalvonnan jatkamiseen on se, että sisärajavalvonnalle ei toistaiseksi nähdä vaihtoehtoa. Hankalaksi osoittautunut lakiesitys tartuntatautilain muutoksesta on yhä valmistelussa.

