Suomen ja Viron välillä liikennöi nyt ennätysmäärä laivoja, selviää Tallinnan sataman tiedotteesta. Tallinnan matkustajasatamaan liikennöi kesän aikana jopa yhdeksän eri alusta. Lisäksi kaksi alusta liikennöi välillä Vuosaari-Muuga.

Baltian maat ovat pärjänneet koronan kanssa hämmästyttävän hyvin. Ne ovatkin tällä hetkellä harvoja Euroopan maita, joihin suomalaiset voivat matkustaa altistumatta korkeammalle tartuntariskille. Erityisesti Ruotsin synkkä koronatilasto saattaa kääntää risteilykansan suunnan mieluummin Baltiaan.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan ennätyksellisen vilkas laivaliikenne on seurausta pikemminkin ylimääräisestä kapasiteetista kuin matkustajamäärien kasvusta.

“Ei voi sanoa, että Tallinnaan olisi nyt mitään ryntäystä. Kyse on pikemminkin siitä, että meillä on poikkeuksellisen paljon kapasiteettia käytössä”, Nöjd kertoo. Yhdeksästä Tallinnaan kesän aikana matkaavasta aluksesta viisi on Tallinkin.

Helsinki-Tukholma -reitin risteilyt ovat olleet jäissä maaliskuusta lähtien. Turusta Tukholmaan kulkee kaksi alusta, mutta ne kuljettavat lähinnä rahtia, kun matkustajat loistavat poissaolollaan.

Matkustajien puutteen vuoksi Tallink on siirtänyt kapasiteettiaan pois Ruotsista. Aiemmin Tukholmaan matkanneista aluksista Victoria I on nyt siirretty neljänneksi alukseksi välille Helsinki-Tallinna, ja Baltic Queen puolestaan aloittaa heinäkuussa Tallinnan risteilyt Turusta ja Maarianhaminasta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Turusta ja Ahvenanmaalta pääsee laivalla suoraan Tallinnaan. Heinäkuussa myös Viking Linen m/s Gabriella aloittaa liikennöinnin reitillä Helsinki-Maarianhamina-Tallinna.

Tallinkin Turku-Tukholma -risteilyt ovat olleet kysyttyjä, ja suuri suosio on saanut yhtiön lisäämään niiden määrää. Sen sijaan helsinkiläiset eivät vaikuta innostuneen Tallinnasta tavallista enempää, vaikka yhteys Tukholmaan on poikki.

Nöjd arveleekin, että kesän matkustajamäärät tulevat koronan vuoksi jäämään tavallista pienemmiksi huolimatta laivojen määrästä.

”Tähän vaikuttaa erityisesti muualta kuin Suomesta ja Baltiasta tulevien matkustajien puute, joita tavallisesti on kesäkaudella 20 prosenttia matkustajista”, Nöjd kertoo.

Tukholman risteilyjen korvaajaksi on sen sijaan noussut uusi laivayhteys Helsingistä Riikaan, jonne ensimmäinen laiva suuntasi perjantaina.

”Sinne on selvästi siirtynyt matkustajia vanhalta Helsinki-Tukholma -reitiltä, ja se onkin ollut huippumenestys. Suuren suosion vuoksi päätettiin, että Riian risteilyjä tullaan jatkamaan ainakin kuudella lisäristeilyllä aina elokuun loppuun asti”, Nöjd paljastaa.

Päivä Riiassa -risteilyn tulevaisuudesta kesän jälkeen ei ole vielä tietoa. Paljon riippuu siitä, milloin laivayhteys Helsingin ja Tukholman välillä saadaan avattua. Voi olla, että Riika joutuu jälleen väistymään, kunhan Tukholmaan uskalletaan taas lähteä. Tallinkille Tukholman risteilyt tulevat rahdin takia kannattavammiksi, sillä Riikaan viedään käytännössä pelkkiä matkustajia.

Lue seuraavaksi: