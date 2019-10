Suomen hyvinvointivaltion peruskallio käy selviytymiskamppailua, sanoo pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan kunnanjohtaja Markus Hirvonen. Hän epäilee, että Suomessa ei yleisesti ymmärretä kuntien rahoituskriisin syvyyttä.

”Kriisissä ovat nyt lähes kaikki kunnat ja kaupungit. Meillä on ollut pitkin historiaa kuntataloudessa vähän synkempiä ja vähän valoisampia hetkiä, mutta kategorisesti ajateltuna kaikilla menee tällä hetkellä huonosti – Helsinkiä lukuun ottamatta. Nyt ollaan tosi laajassa kuntakentän talouskriisissä”, Hirvonen sanoo Uudelle Suomelle.

Pelissä ovat suomalaisten peruspalvelut ja perusoikeudet.

”Se monesti unohtuu, että kunnissa tuotetaan meidän varhaiskasvatuspalvelut, koulupalvelut ja sote-palvelut kaikkinensa. Ollaan hyvinvointivaltion tiukassa ytimessä. Ja nyt kun katsoo Suomen kuntakenttää, niin kohta ollaan tilanteessa, että miten me selviydymme näistä kaikista yhteiskunnan peruspalveluista.”

Kuntien kriisi syntyy monesta tekijästä. Menoja kasvattavat kuntien tehtävälistan eli velvoitteiden paisuminen vuosien varrella sekä palvelutarpeen kasvu väestön ikääntyessä, ja tuloja ovat kuihduttaneet kuntien valtionosuuksien leikkaukset vuosina 2012-2020. Kuntaliitto puhuu kahden miljardin euron vajeesta koko kuntakentän tulojen ja menojen välillä.

”Tämä on mahdoton yhtälö toimia”, Hirvonen toteaa.

Rinteen hallitus on ilmoittanut palauttavansa jo tänä vuonna maksuun 237 miljoonan euron valtionosuudet, jotka Sipilän hallitus leikkasi kiky-sopimuksen yhteydessä, mutta hallitus myös lisää kuntien tehtäviä sadoilla miljoonilla euroilla. Ensi vuoden budjetissa hallitus kasvattaa valtionosuuksia kaikkiaan 1,1 miljardilla eurolla, mikä kuitenkin lähinnä paikkaa edellisen hallituksen leikkauksia.

”Tämä ei täytä sitä kahden miljardin vajetta, vaan se on [pääosin] nimenomaan vanhojen paikkausta”, Hirvonen sanoo korostaen, että määräaikaiset kiky-leikkaukset päättyvät lakisääteisesti.

Samaa pointtia on tuonut esiin Kuntaliiton kuntatalouden asiantuntija Sanna Lehtonen.

”Kun valtion vuotta 2020 koskevista päätöksistä putsataan pois kiky-sopimukseen kuuluva lomarahasäästö ja sitä vastaavan valtionosuusleikkauksen poistuminen, valtion toimenpiteiden nettovaikutus jää pariin kymppiin [miljoonissa euroissa]”, Lehtonen kirjoittaa Twitterissä.

Vastaus Antti Rinteelle: ”Mehän emme tiedä sitä vielä”

Pääministeri Antti Rinne (sd) viittasi sunnuntaina Yleisradion pääministerin haastattelutunnilla kyseiseen 1,1 miljardin euron lisäykseen, kun häneltä kysyttiin kuntataloudesta. Lisäksi pääministeri toi esiin, että kuntien verotuloihin vaikuttavat tänä vuonna ennakonperintälakien muutokset sekä tulorekisterin käyttöönotto. Ne vaikuttavat siihen, millä aikataululla kunnat saavat verotuloja.

”Niillä on molemmilla ollut samansuuntainen vaikutus: kuntien ja valtionkin tulojen ennakointi on vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin”, Rinne sanoi.

Esimerkiksi Juuan kunnan taloudessa vuoden pahin kuukausi koettiin syyskuussa, sillä verotilitysten tekninen rytminmuutos ajoitti verovähennyksiä elo-syyskuulle.

Rinteen mukaan on harhaluulo, että kuntien veropohja olisi pienentymässä, sillä palkkasumma kasvaa. Hänen mukaansa palkkasumman kasvu ja lainsäädännön tekniset muutokset tarkoittavat sitä, että ”kuntatalouden heikentyminen ei voi olla pysyvää”, vaan kyse on pikemminkin rahan kertymisen ajankohtiin liittyvästä kysymyksestä.

Markus Hirvosen mukaan on mahdollista, että verotulojen osalta kyse on vain hetkellisestä notkahduksesta.

”Mutta mehän emme vielä tiedä sitä, ovatko verot kertyneet niin kuin on ennakoitu. Ja sehän tässä huolestuttaa ja nostaa hikikarpaloita otsalle, että mikä se summa ensi vuonna on, kun oikeat tilitykset tulevat”, Hirvonen sanoo.

Lisäksi verohämmennys on tarpeeton lisähuoli kunnille, jotka jo entisestään kärsivät rahoitusvaikeuksista. Hirvonen ihmettelee sitä, että näin suuria vaikutuksia kuntatalouteen aiheuttavia muutoksia ”vain tehdään” epävarmalla pohjalla.

”Pitäisi kyllä paremmin suunnitella tällaiset isot muutokset.”

Verotulot ovat vain toinen osa kuntien rahoitusta. Vaikka verotulot olisivat kunnossa, kahden miljardin valtionosuusvaje ei poistu, Hirvonen korostaa.

Riisuttu Juuka

Pieni Juuka ei ole varsinainen kriisikunta, sillä sen budjetti on ollut ylijäämäinen neljä vuotta putkeen. Tänä vuonna on kuitenkin tapahtunut käänne, ja tulossa on alijäämää. Markus Hirvonen on kertonut blogissaan, että vuoden 2019 varovaisessa budjetissa verotuloja ennustettiin tulevan vähemmän kuin verohallinto esitti.

”Silti olemme ennusteen mukaan jäämässä noin 500 000 euroa ennustetuista verotuloista. Kun meidän talousarvio oli valmiiksi 150 000 euroa alijäämäinen, on uhka jopa 650 000 euron alijäämästä”, Hirvonen kirjoitti syyskuussa.

Tämä olisi Juualle lähihistorian valossa poikkeuksellinen tilanne, mutta vahvat edellisvuodet pitävät kunnan pinnalla. Sen sijaan viiden vuoden painelaskelma ennustaa ongelmia.

”Pitkällä tähtäimellä tämä tulopohja on kuntasektorilla pettämässä. Sen takia painotan, että eduskunnassa on nyt käytävä arvokeskustelu siitä, mitä tehdään palvelutuotannolle ja mitä palveluja kunnissa annetaan.”

Juuka on jo supistanut menojaan kolmivuotisella kulukuurilla.

”Nyt meillä alkaa olla tosi tehokas organisaatio, mistä säästäminen on vaikeampaa kuin aiemmin”, Hirvonen toteaa.

Kunnanjohtaja Hirvosen mukaan Juuka on tietoisesti ajettu tilaan, jossa hallintoa ja organisaatiota ei pian enää voi supistaa. Kolmen koulun kouluverkko on supistumassa yhdeksi kouluksi, omistettavia kiinteistöjä on karsittu, varhaiskasvatus käsittää vain kaksi vierekkäistä yksikköä ja hallinnon henkilöstöä on eläköitymisten turvin vähennetty 13 hengellä kolmessa vuodessa.

”Sitten kun meidän uusi koulu on valmis, meillä on yksi koulu, on päiväkodit ja on kunnanvirastolla minimihenkilöstö eli puolitoista palkanlaskijaa ja yksi kirjanpitäjä. Sitten ei voi enää oikein vähentää. Yhdestä on hankala vähentää”, Hirvonen sanoo.

”Sitten jos on edelleen sellainen tilanne, että rahat loppuvat, niin sitten on vain pakko ilmoittaa, että ei me voida enää säästää.”

Juuan ympäristössä vaikeuksissa ovat niin Pohjois-Karjalan sote-palveluiden kuntayhtymä Siun Sote, joka ilmoitti viime viikolla koko henkilöstöä koskevista yt-neuvotteluista, kuin alueen kaupungit ja kunnat Joensuusta Outokumpuun. Erikoista on se, että Hirvosen mukaan Siun Sote on samankaltainen riisuttu malli kuin Juuan kuntakin.

”Siun Sotehan toimittaa tänä päivänä vain ja ainoastaan lakisääteisiä palveluita, ja tekevät sen ehkä Euroopan tehokkaimmalla tasolla. Kun he tuottavat minimimiehityksellä lakisääteisiä sote-palveluita, Suomen tehokkaimmalla tasolla, niin on valtavan hyvä kysymys, että miten siitä tehostetaan? Kysymys ei ole tehokkuusongelmasta, vaan rahoitusongelmasta”, Hirvonen sanoo.

”Koko Suomessa voi kriisin tiivistää niin, että tämä ei ole julkisen sektorin tehottomuusongelma, vaan tämä on on julkisen sektorin rahoitusongelma. Meiltä loppuu rahat tuottaa kaikki ne palvelut, mitä lainsäätäjä on säätänyt.”

”Kansanedustajien kannattaa kysyä itseltään: oliko Suomi vuonna 2009 niin huono maa?”

Hirvonen kyseli aiemmin sosiaalisen median tilillään, milloin valtiovalta herää Siun Soten ja useimpien Suomen kuntien mahdottomaan tilanteeseen.

”Mitä pitää tapahtua, jotta eduskunta tekee asialle jotain?”, hän tviittasi.

Hän ei vaadi valtionosuuksien kasvattamista, sillä Hirvonen tietää, ettei valtiollakaan ole millä lisätä. Verotuksen kiristäminenkään ei ole vastaus, sillä ”kuntaverotuksen ylärajoilla ollaan jo nyt”.

Koska rahaa ei ole, kuntien tehtäviä ja velvoitteita on karsittava, Hirvonen vetoaa.

”Kunnilla on tällä hetkellä niin paljon tehtäviä, että ainoa keino on vähentää kunnilta näitä velvoitteita. Ei tässä muuta ratkaisua ole.”

”Se kysymys, mikä esimerkiksi kansanedustajien kannattaa esittää itselleen, on: oliko Suomi vuonna 2009, kymmenen vuotta sitten, niin huono maa, että emme voisi palata kuntien velvoitteissa vaikka sinne? Koska sen jälkeen on tullut paljon kuluja nostavia tekijöitä.”

Jos Juuka ei selviä tehtävistään, minkälaiset palvelut ovat ensin liipasimella?

”Kaikki sellaiset, mitkä eivät ole lakisääteisiä. Kuntahan ei koskaan luovu lakisääteisistä palveluista kuten perusopetuksesta tai varhaiskasvatuksesta”, Hirvionen sanoo.

Hirvosen mukaan ongelma on siinä, että leikkauksia joudutaan tällöin tekemään esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, liikunnasta sekä elinkeinotyöstä. Tämä on omiaan kostautumaan myöhemmin ja aiheuttamaan muutamia vuosia myöhemmin entistäkin syvemmän kriisin, Markus Hirvonen sanoo.

”Kaiken lisäksi ne ovat niin pieniä rahoja, että niillä ei saada kiinni tätä [vajetta].”

