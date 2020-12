Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) on jäämässä jopa kuukausien sairauslomalle perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan paikalta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoo jäävänsä pitkälle sairauslomalle maanantaina.

Ojala-Niemelä toteaa Facebookissa, että perustuslakivaliokunnan täysivaltainen toiminta on syytä turvata kaikissa tilanteissa. Sdp:n eduskuntaryhmä päättää lähipäivinä sairausloman aikaisista järjestelyistä, hän kertoo.

”Kuluneena syksynä kärsin pitkään päänsärystä, jonka aiheuttajaksi paljastui tutkimuksissa aivokasvain. Ensi viikolla tuo oletettavasti hyvänlaatuinen kasvain poistetaan leikkauksessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa”, Ojala-Niemelä kirjoittaa päivityksessään.

Jos leikkaus onnistuu suunnitellusti, sen jälkeen on varattava toipumiseen ennusteen mukaan yhdestä useampaan kuukausi, Ojala-Niemelä kertoo. Hänen mukaansa eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuosi on ollut raskas ja vaativa. Valiokunnassa on jouduttu poikkeuksellisena koronavuonna hakemaan tasapainoa korona-ajan päätöksenteon ja perusoikeuksien suojaamisen välillä.

”Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että myös poikkeuksellisina aikoina julkisen vallan käyttö perustuu aina lakiin ja että kaikessa julkisessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia. Tämä on oikeusvaltioperiaatteen ydin, eikä siitä saa tinkiä, vaikka kuinka tekisi joskus mieli vetää mutkat suoraksi. Periaate ja sen täsmällinen noudattaminen suojaavat ihmisten luottamusta demokratiaan, joka on paras turva niin ihmisten terveydelle kuin taloudellisellekin menestykselle”, Ojala-Niemelä toteaa.

Ojala-Niemelän aivokasvaimesta kertoi ensimmäisenä Me Naiset.

Tavallisesti perustuslakivaliokuntaa on johtanut juristi, joita sdp:n eduskuntaryhmässä olisivat perustuslakivaliokuntaan kuuluva Johannes Koskinen, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja varapuhemies Antti Rinne.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan pääministeripuolueen puheenjohtajan Sanna Marinin suosikki Ojala-Niemelän tuuraajaksi olisi Antti Rinne, joka tuki häntä vuosi sitten seuraajakseen pääministerinä. Ei ole kuitenkaan varmaa, että sdp esittäisi johtopaikalle Rinnettä. Pesti tarkoittaisi Rinteelle paluuta päivänpolitiikan keskiöön.

Perustuslakivaliokunta saattaa joutua kokoontumaan myös eduskunnan istuntotauolla koronatilanteen takia. Tänään valiokunta käsittelee ulkoministeri Pekka Haaviston al-Hol-jupakkaa, josta odotetaan myös päätöstä.

Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kommentoi tuoreeltaan Ylen Ykkösaamussa, että Rinne olisi hänen nähdäkseen hyvä valinta Ojala-Niemelän tuuraajaksi.

Pääministeri Marin kertoo järkytyksestään Twitterissä ja toivottaa ystävälleen voimia.

”Kun Johanna kertoi sairaudestaan, se järkytti ja pysäytti. Yhdessä olemme itkeneet ja pohtineet tulevaa. Toivomme kaikki, että Johanna toipuu hyvin ja voi jälleen tarttua perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tehtävään. Voimaa ystävä”, Marin tviittaa.