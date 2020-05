Oppositiopuolueiden puheenjohtajat Jussi Halla-aho (ps) ja Petteri Orpo (kok) vaativat hallitukselta selkeää numeerista tavoitetta taistelussa koronavirusta vastaan.

Puoluejohtajat kommentoivat asiaa Ylen Aamussa tänään.

Orpo kehotti ottamaan mallia Saksasta, missä tärkein mittari on hänen mukaansa tartuttavuusluku. Tartuttavuusluvulla eli R0-luvulla tai R-luvulla kuvataan, kuinka monelle ihmiselle koronaan sairastunut tartuttaa viruksen.

Saksan liittokansleri Angela Merkel niitti julkisuutta huhtikuun puolivälissä kansantajuisella selityksellään, josta levisi nettihitiksi muodostunut video. Sillä hän kuvailee tartuttavuusluvun merkitystä ja sitä, kuinka pienistä marginaaleista puhutaan. Merkel sanoi, että tartuttavuusluvulla 1,1 Saksa saavuttaa tehohoitokapasiteettinsa rajat lokakuussa, tartuttavuusluvulla 1,2 heinäkuussa ja tartuttavuusluvulla 1,3 jo kesäkuussa.

Tuoreimpien tietojen mukaan Saksan tartuttavuusluku nousi 0,74:stä 0,76:een maanantaina edellispäivästä. Saksa on hiljalleen alkanut avautua ja Merkelin johdolla on määrä harkita seuraavia askelia keskiviikkona. Jos maan tartuttavuusluku nousee yli yhden, purkamista jarrutetaan.

Suomen tartuttavuusluku on 0,8

Orpon mukaan Saksa on käytännössä linjannut, että tartuttavuusluku pidetään 1,1:ssä tai 1,2:ssa. Hän kiittelee, että Suomessa on pystytty painamaan luku alle yhden, joka on turvallinen.

”Minusta pitäisi määritellä selkeästi tämä numeerinen tavoite" Orpo sanoi Ylen Aamussa.

Jos mennään rajan alle, voidaan höllentää rajoituksia ja jos mennään rajan yli, niitä kiristetään, Orpo kuvaili.

Halla-aho oli asiasta Orpon linjoilla, joskin hän huomautti, että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja ei jossain vaiheessa enää kestä taloudellisen toimeliaisuuden lamaantumista ja silloin rajoituksia on pakko purkaa tautitilanteesta riippumatta poliittisella päätöksellä.

”Ilman muuta lähtökohtaisesti pitäisi aina olla selkeät numeeriset tavoitteet”, Halla-aho sanoi Ylen Aamussa ja lisäsi, että ”pitkän päälle” numeerisiin tavoitteisiin ei täysin voida sitoa käsiä.

Tällä hetkellä tartuttavuusluku on Suomessa pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan 0,8. Marin sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantai-iltana, ettei pelkkä tartuttavuusluku ole peruste hallituksen toimille.

”Mikäli näyttää siltä, että tautitilanne pahenee äkisti, vaikka tietyn raja-arvon yli ei mentäisikään, hallitus tulee arvioimaan linjauksiaan uudestaan”, pääministeri kertoi tiedotustilaisuudessa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puolestaan mainitsi tänään MTV:n Uutisaamussa hallituksen keskeisenä mittarina tehohoitokapasiteetin, mutta ei tartuttavuuslukua.