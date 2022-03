Ruoka-alan keskustelufoorumin tavoitteena on kehittää suomalaisen ruokajärjestelmän yhteistyötä.

Yksi selkeä tavoite on löytää keinot, joilla elintarvikevienti saataisiin kolminkertaiseksi nykyisestä. Food from Finland-ohjelma on tehnyt pitkään töitä viennin lisäämiseksi.

Reijo Karhisen johtama keskustelufoorumi antoi Anne Bernerille tehtäväksi selvittää toimia viennin kasvattamiseksi. Hän on listannut 16 ehdotusta, tiedote kertoo.

Selvityksessä ehdotettavat toimenpiteet koskevat ruokakulttuuria ja yhteisten tavoitteiden luomista ruokastrategiaan, yhteistyötä, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, innovaatioita ja tutkimusta, rakenteita, kapasiteettia ja tuottavuutta sekä alan sääntelyä.

Yksi keino olisi lisätä yhteistyötä Ruotsin kanssa. Etenkin kauratuotteet olisivat Bernerin mukaan yhteinen valttikortti. Teollisuudelle hän ehdottaa perustettavaksi yhteistä palvelualustaa, joka myisi palveluita ja tuotteita kansainvälisille markkinoille.

Lisäksi suomalaiset suuret elintarvikeyhtiöt voisivat toimia vientivetureina pienille yhtiöille niin, että jokainen iso yhtiö auttaisi enintään viittä pientä yritystä.

Hallitusohjelmaan kirjattu yhteinen ruokapöytä on perustettu kehittämään ruokajärjestelmän sisäistä yhteistyötä.

”Keskustelut kansainvälisten toimijoiden kanssa ovat vahvistaneet käsitystä ruokakulttuurin merkityksestä viennin uskottavuudelle ja hintakilpailulle. Tällä hetkellä Suomella ei juurikaan ole maabrändiä ruokamaana, vaikka Suomea pidetäänkin kiinnostavana maana matkailun ja osin raaka-aineiden näkökulmasta”, Berner toteaa tiedotteessa.

Innovaatiot tarjoavat Bernerin mielestä mahdollisuuden menestymiselle tulevaisuudessa. Suomessa etenkin nuori sukupolvi näkee Suomen teknologian ja digitalisaation edelläkävijämaana, ei niinkään bulkkia myyvänä maana.

”Vientimenestys ei ole kestävällä pohjalla, mikäli se perustuu bulkkiin ja halpoihin raaka-aineisiin. Harrastamme ylijäämävientiä, kun meidän tulisi viedä jalostettuja ja markkinoituja tuotteita, joihin luodaan tarinallinen haluttavuus”, Berner toteaa.

Berner keventäisi alan sääntelyä yksinkertaistamalla kolmen eri ministeriön ohjausta.

