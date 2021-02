Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä toivoo, että viranomaiset käynnistävät työturvallisuustutkinnan jääkiekkoseura Jokerit HC:sta. Hän viittaa siihen Jokereiden johdon päätökseen, jonka mukaan kevään pudotuspelisarja pelataan alusta loppuun vastustajien halleissa Venäjällä.

”Jääkiekkoseura Jokereista pitäisi käynnistää työturvallisuustutkinta. Venäjä on maa, jossa koronavirus leviää tällä hetkellä hallitsemattomasti eikä sitä vastaan suojauduta käytännössä mitenkään. On mielestäni kohtuutonta ja vaarallista pakottaa pelaajat pelaamaan sellaisissa olosuhteissa, jotka Venäjällä tällä hetkellä vallitsevat. Samalla on riski, että joku joukkueen jäsenistä tuo viruksen mukanaan Suomeen. Jokerit on täysin suomalainen seura ja siihen sovelletaan siten Suomen lakia sekä työturvallisuusmääräyksiä. On aivan selvää, että Venäjällä jääkiekkoilijoiden työpaikan psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset työturvallisuustekijät eivät ole tällä hetkellä kunnossa”, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Jokerit tiedotti aikaisemmin keskiviikkona pelaavansa kaikki tämän vuoden pudotuspelisarjansa alusta loppuun vieraissa. Seura kertoo päätyneensä tähän ratkaisuun keskusteltuaan Suomen viranomaisten sekä venäläisen jääkiekkoliiga KHL:n kanssa. Päätöstä perustellaan vähäisemmällä matkustamisella.

”Tästä tulee meille erilainen haaste. Helsingissä ei yleisöä voi toistaiseksi peleihin ottaa, ja pelaajana luonnollisesti nauttii enemmän, kun paikalla on katsojia pitämässä tunnelmaa yllä. Positiivinen asia on, että matkustaminen vähenee ja saamme yhdessä tiiviisti hioa omaa peliämme”, joukkueen kapteeni Marko Anttila kommentoi tiedotteessa.

