Kreml teki vuonna 2021 suunnitelman lisätäkseen vaikutusvaltaansa Baltian maissa. Vuodettujen asiakirjojen mukaan tarkoituksena oli keskittyä etenkin talouden ja politiikan sektoreihin sekä pienentää Naton roolia. Suunnitelmat ulottuivat vuoteen 2030 saakka. Tietovuodosta uutisoivat muun muassa Viron yleisradioyhtiö sekä ruotsalainen Expressen.

Venäjän keinovalikoimaan Baltiassa kuuluivat Venäjä-mielisten järjestöjen vahvistaminen, taloussiteiden tiivistäminen ja kansalaisten Nato-kantoihin vaikuttaminen. Esillä oli myös venäläisen energian käyttäminen painostuskeinona ja asiakirjoissa ollaankin huolissaan siitä, jos Baltian maat päättäisivät irtautua kokonaan Venäjän sähköverkosta.

Mielipiteiden muokkaamisessa oli tarkoitus hyödyntää Venäjälle ystävällismielisiä mediataloja sekä puolueita. Venäjä halusi myös päästää virolaisia yrityksiä markkinoilleen vastineeksi siitä, että päättäjät jättäisivät Nato-yhteistyön vähemmälle huomiolle. Viron turvallisuuspalvelun mukaan juuri yrittäjät ovat kaikkein alttiimpia ulkopuoliselle painostukselle.

”Kun poliitikolta loppuvat äänet ja valta, hänellä ei ole mitään. Niin kauan, kun yrittäjillä on rahaa, he pyrkivät vaikuttamaan [politiikkaan] omien tavoitteidensa mukaisesti. Venäjä on käyttänyt tätä taktiikkaa Ukrainassa sekä niin kutsutuissa Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa”, Viron turvallisuuspalvelun apulaisjohtaja Aleksander Toots sanoo.

Myös venäjänkielisen koulutuksen aseman turvaaminen sekä syytökset venäjänkielisen väestön syrjinnästä Baltian maissa olivat tärkeässä osassa Kremlin propagandasuunnitelmia. Samalla neuvostoaikaisten monumenttien säilyttämistä haluttiin edistää.

Venäjällä on ollut samankaltaiset suunnitelmat myös Moldovan ja Valko-Venäjän varalle, mutta näistä poiketen Baltiaa koskevissa asiakirjoissa ei suunniteltu konkreettista vallanvaihtoa.

Viron hallitus ei vaikuta yllättyneen Venäjän suunnitelmista. Pääministeri Kaja Kallas sanoo, että Viro tuntee naapurimaansa ja on ollut pitkään tietoinen Venäjän hybriditaktiikoista.

”Tämä on Venäjän klassista pelikirjaa. Monet heidän taktiikoistansa on otettu suoraan KGB:ltä”, Kallas sanoi.

Liettuan pääministeri Ingrida Šimonytė ja Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš olivat Kallaksen kanssa samoilla linjoilla.

”Mitä tulee energiaitsenäisyyteen ja turvallisuuteen, Baltian maat tekevät kaikkensa tullakseen omavaraisiksi mahdollisimman nopeasti. Sähköverkko on ainoa osa, jonka kanssa on vielä tekemistä”, Šimonytė kuvaili haastattelussa.

Euroopan unioniin ja strategiseen kilpailuun erikoistuneen tutkijan Minna Ålanderin mukaan myös Suomessa on varauduttava samankaltaiseen psykologiseen ja informaatiovaikuttamiseen.

”Nimenomaan tällaiseen informaatio- ja psykologiseen vaikuttamiseen kannattaa varautua Suomessa tulevaisuudessa. Esimerkiksi Virossa ja Liettuassa tyypillisiä Venäjän kampanjoita on olleet yritykset diskreditoida Naton läsnäolo ja joukot maissa”, Ålander kirjoittaa Twitterissä.

Vuodettujen tietojen merkityksestä tviittaa myös toinen Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Näin Venäjä pyrki kasvattamaan valtaansa Virossa

2022

Venäjä-mielisten näkökulmien muodostuminen poliittisessa ja sotilaallisessa eliitissä sekä kansalaisten keskuudessa.

Nato-militarisoinnin vastustaminen

Kreml-mielisten järjestöjen verkoston luominen ja Venäjän kulttuurin edistäminen

Venäjän kulttuurisen läsnäolon vahvistaminen, lasten ja nuorten kanssa työskentely

Virolaisen teknologian houkutteleminen Venäjälle tärkeillä aloilla, kuten öljyliuskeessa ja vihreässä energiassa

2025

Julkisen mielipiteen kääntäminen Naton läsnäoloa vastaan

Vahvojen Venäjä-mielisten eturyhmien rakentaminen Viron poliittiseen, sotilaalliseen ja taloudelliseen eliittiin

Kohdennettu työ Venäjä-suhteiden parantamisesta kiinnostuneiden kulttuuri- ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa

Viennin edistäminen Venäjältä

Virolaisten investointien houkutteleminen Venäjälle

2030

Venäjä-mielisten ryhmien toiminnan tukeminen ja tehokkuuden lisääminen

Venäjän ja Viron rakentavien suhteiden palauttaminen

Venäläisen median aseman vahvistaminen ja vaikutusvallan lisääminen

Monumenttien säilyttäminen ja yhteiset tavat tulkita historiaa

Tukea Venäjä-mielisille järjestöille muun muassa taloudessa ja juridisissa asioissa

Taloudellisen yhteistyön vahvistaminen Venäjän ja Euraasian talousunionin etujen mukaisesti

Virolaisten investointien houkuttelu syvemmälle Venäjälle

Laajamittainen kauppa ja taloudellinen yhteistyö

