Euroopan keskuspankin EKP:n entisen pääjohtajan Mario Draghin nimitys Italian hallitustunnustelijaksi on tällä viikolla näkynyt markkinoilla valtavana helpotuksena Italian tilanteesta. Maan 10-vuotinen korko kääntyi laskuun ja korkoero Saksaan kapeni pienimmilleen vuosiin.

Ainoa elementti, jonka reaktio jäi varsin vaisuksi oli euron kurssi. Euro vahvistui loivasti dollaria vastaan tiistai-iltana Draghin nimen julkistamisen jäljeen, mutta loppuviikon ajan euro pysyi heikkona.

”Vain yksi elementti on euron puolella sitä tukevana juuri nyt ja se on EKP:n rahapolitiikka”, Aberdeen Standard Investmentsin James Athey kommentoi uutistoimisto Bloombergille.

Taustalla on koronapandemia ja erityisesti EU:n kompurointi rokotusten kanssa. Bloombergin haastattelemat asiantuntijat korostavat, että kun Britannia on rokottanut 16 ihmistä sataa kohti ja Yhdysvallat 11 ihmistä sataa kohti, vastaava suhdeluku EU-maissa on kolme.

Italian hallitustunnusteluista kantautuneiden tietojen mukaan Mario Draghi on nostanut rokotusohjelman läpi viemisen tulevan hallituksensa pääprioriteeksi. Tehtävästä voi tulla vaikea, jos rokotevalmistajat eivät edelleenkään pysty toimittamaan riittävästä rokotteita. Tällä hetkellä osa Italian maakunnista on joutunut pysäyttämään rokotukset, koska rokotteita ei ole ja ongelma on sama koko EU:ssa.

Luotto Mario Draghin kykyihin on silti kova. EKP:n nykyinen pääjohtaja Christinen Lagarde sanoi uutistoimisto ADNKronosin mukaan lauantaina uskovansa ”Super Marion” pystyvän kääntämään Italian kasvu-uralle.