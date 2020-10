Muun muassa kauppoihin ja huoltoasemille hajasijoitetut rahapeliautomaatit aiheuttavat kiistatta ”merkittävää haittaa” ja Suomessa niiden sijoittelu ja sääntely on löyhempää kuin vertailumaissa, tuore rahapelien haittoja seuraavan arviointiryhmän raportti toteaa.

”Selvitykseen kootun tiedon perusteella voidaan todeta, että rahapeliautomaatit ja automaattipelit aiheuttavat merkittäviä haittoja. Automaatit ja verkon automaattipelit näyttäytyvät myös erityisen haitallisena pelimuotona kaikkien vertailumaiden väestökyselyissä”, arviointiryhmä kertoo.

Suomen suhtautumista peliautomaatteihin verrattiin kuuteen verrokkimaahan, jotka olivat Ruotsi, Norja, Tanska, Puola, Italia ja Iso-Britannia. Kaikissa näissä maissa on niin sanottuja hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja, mutta Suomi on ”vertailun ainoa maa, jossa automaatit ovat laajassa mittakaavassa puolijulkisissa tiloissa esimerkiksi anniskeluravintoloiden ja pelisalien sijaan”.

”Maavertailun perusteella myös pelien aukioloajoissa on eroja. Suomessa hajasijoitetut automaatit saattavat nykykäytännön mukaisesti olla auki ympärivuorokautisesti ja Feel Vegas -pelisalit voivat olla auki aamukolmeen. Myös Veikkauksen verkkosivuilla on mahdollista pelata ympäri vuorokauden. Esimerkiksi Norjassa peliautomaatit suljetaan öisin kello 24 ja Tanskassa pelisalit suljetaan niin ikään kello 24. Yöllisen pelaamisen yleisyyttä olisi mahdollista ja myös tärkeää arvioida Veikkauksen pelidatan perusteella. Samalla tulisi arvioida anniskelua pelisaleissa ja pelipaikoissa”, selvityksessä todetaan.

Raportin mukaan Suomessa pelataan selkeästi eniten automaattipelejä, mutta myös rahapelejä yleensä kuin muissa selvityksen vertailumaissa. Suomessa oli vertailumaista toiseksi eniten rahapeliautomaatteja henkilöä kohden, ja lisäksi ne ovat kaikkein laajimmassa määrin saatavilla arkiympäristöissä.

”Selvityksen perusteella erityisen haitallista on, jos rahapeliautomaatteja on paljon ja ne sijaitsevat helposti saavutettavissa ympäristöissä ja että pelin ominaisuudet kannustavat pelaamisen jatkuvuuteen”, ryhmä toteaa.

Rahapeliautomaattien saatavuuden rajoittamista käsittelevät tutkimukset viittaavat siihen, että saatavuuden väheneminen todennäköisesti vähentää myös haittoja. Suomessakin automaattien määrien vähennykset on aloitettu, mutta toimissa ollaan jäljessä vertailumaita. Veikkaus on ilmoittanut vähentävänsä rahapeliautomaattien määrää 3 500:lla, mutta vähennystavoitetta nostettiin 8 000:een vuonna 2020. Jäljelle jää noin 10 000 konetta.

Arviointiryhmä ehdottaa kauppojen ja huoltoasemien peliautomaateista luopumista kokonaan. Ryhmän mukaan haittojen torjuntaa ”voidaan tehostaa joko poistamalla hajasijoitetut automaatit kokonaan markkinoilta tai kehittää nykyistä mallia tehokkaammin haittoja torjuvaksi”.

”Olemassa olevien automaattien siirtäminen nykyisiin tai niitä varten perustettaviin uusiin pelisaleihin ei sen sijaan ole raportin mukaan varteenotettava vaihtoehto.”

Mikäli hajasijoituksesta ei kokonaan luovuta, ryhmä ehdottaa ratkaisuksi Norjan-mallin mukaista haittojen ehkäisyyn keskittyvää järjestelmää. Sen toimenpiteitä ovat: 1. sallittujen sijoituspaikkojen entistä tiukempi kontrollointi, 2. pelien ja pelikoneiden piirteiden kontrolli, 3. pelien aukioloaikojen kontrolli ja yöllisen pelaamisen yleisyyden arviointi, 4. tehokkaat pakolliset pelirajoitukset ja pelaamisen hallintatyökalut, 5. räätälöidyt interventiot ja viestit riskipelaamista tunnistavan Vasa -mallin tai vastaavan myötä, 6. aktiiviset pelaamisen sosioekonomisen keskittymisen vähentämiseen tähtäävät toimet muun muassa sijoittelupäätöksiin sekä 7. maksutapojen kehityksen seuraaminen.

Veikkauksen korostama tunnistautuminen ”ei ole pelaamisen hallintakeino”

Arviointiryhmä toteaa lisäksi johtopäätöksenään, että raha-automaattipelien markkinoinnista pitäisi luopua kokonaan. Veikkaukselle olisi lisäksi asetettava velvollisuus informoida pelaajia raha-automaattipelien erityisestä haitallisuudesta.

Veikkaus on korostanut automaatteihin parhaillaan käyttöön otettavaa tunnistautumisjärjestelmää. Arviointiryhmän mukaan pelirajoituksilla voidaan oikein toteutettuna vähentää pelihaittojen riskiä, mutta ”pelaajan tunnistautuminen ei sinällään ole pelaamisen hallintakeino”.

”Sen avulla on kuitenkin mahdollista tukea pelaamisen hallintaa esimerkiksi valvomalla estoja ja antamalla pelaajalle palautetta.”

Ryhmä kiinnittää myös kriittisen huomionsa pelikoneiden sijoitteluun sosioekonomisesta näkökulmasta. Rahapelien sijoittelun keskittymistä sosioekonomisesti heikoimmille alueilla tulee arviointiryhmän mukaan vähentää. Sijoittelupolitiikassa pitäisi jatkossa huomioida haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät.

”Rahapelaamisen ja siihen liittyvien haittojen keskittyminen sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville on ongelma, johon on järjestelmällisesti haettava ratkaisuja. Rahapeliautomaattien osalta tämä keskittyminen liittyy tutkimustiedon perusteella siihen, että automaattien tiheys on suurinta sosioekonomisesti heikommilla alueilla”, ryhmä toteaa.

Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän työ on osa sosiaali- ja terveysministeriölle arpajaislaissa määriteltyä tehtävää seurata ja tutkia rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja sekä kehittää niiden ehkäisyä ja hoitoa. Asiantuntijaelimenä ryhmä tarkastelee rahapelien toimeenpanoa ja antaa siihen liittyviä ehdotuksia ja suosituksia. Arviointi pohjautuu muun muassa Veikkauksen peli- ja pelaajadatan seurantaan ja soveltuvaan akateemiseen tutkimukseen ja kyselytutkimuksiin.