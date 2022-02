Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on julkaissut kansainväliselle yhteisölle ”tehtävälistan”, jonka mukaisesti hän toivoo maailman reagoivan Venäjän hyökkäykseen.

Hänen mukaansa maailman on reagoitava välittömästi, sillä ”panoksena on Euroopan ja maailman tulevaisuus”. Hänen to do -listansa on seuraava:

1. Lamauttavat sanktiot Venäjää vastaan NYT, mukaan lukien Venäjän sulkeminen SWIFT-maksujärjestelmästä

2. Eristäkää Venäjä täysin, kaikin keinoin ja kaikissa muodoissa

3. Aseita ja varusteita Ukrainalle

4. Taloudellista apua

5. Humanitaarista apua.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki antaa tukea Ukrainalle vaatien Eurooppaa ja ”vapaata maailmaa” vastaamaan Venäjän rikollisiin toimiin välittömästi. Hänen mukaansa EU:n huippukokouksen on tänään päätettävä voimakkaimmista mahdollisista santkioista.

”Tukemme Ukrainalle täytyy olla oikeaa”, Morawiecki kirjoittaa.