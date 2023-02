EU-maat pääsivät myöhään perjantaina sopuun kymmenennestä Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asiasta kertoo EU:n puheenjohtajamaa Ruotsi Twitterissä.

”EU:n jäsenvaltiot ovat yhdessä asettaneet voimakkaimmat ja kauaskantoisimmat pakotteet koskaan auttaakseen Ukrainaa voittamaan sodan”, tviitissä sanotaan.

Pakotepaketti pitää sisällään toimia sotaa tukevia, propagandaa levittäviä tai Venäjän sodassa käyttämiä droneja toimittavia henkilöitä ja yhteisöjä vastaan.

Uutistoimisto AFP:n siteeraamien EU-diplomaattien mukaan uudella pakotelistalla on kaikkiaan 120 henkilöä tai yhteisöä sekä kolme venäläistä pankkia. Lisäksi EU:n uudet pakotteet pitävät sisällään kaikkiaan 11 miljardin euron vientirajoitukset ja kohdennettuja toimia iranilaisia Venäjälle droneja toimittavia lennokkivalmistajia vastaan.

Uuden pakotepaketin yksityiskohdat on määrä julkistaa lauantai-iltana.

Uusista pakotteista on väitelty EU:ssa viikkojen ajan. Kiistaa on ollut erityisesti venäläisen raakakumin tuontikiellosta. Lisäksi Puola on pitänyt uusia pakotteita liian loivina.

