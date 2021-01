Jukka Seppinen on perehtynyt historiantutkijana erityisesti Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin ja toimi myös ulkoministeriössä neuvostomaiden parissa.

Ulkoasiainministeriössä diplomaattina toiminut historioitsija Jukka Seppinen pitää hyvänä sitä, että presidentti Sauli Niinistö ”reagoi Navalnyi-asiassa pääministerin välistävetoon”. Seppinen ottaa ulkopolitiikan johtamistavoista nousseeseen keskusteluun kantaa Puheenvuoron blogissaan.

Presidentti Niinistö kertoi torstaina julkisuuteen, että hän ja pääministeri Sanna Marin (sd) eivät olleet keskustelleet etukäteen Marinin ratkaisusta vaatia Venäjää vapauttamaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi. Koordinaation puute ennen kannanottoa on herättänyt keskustelun pääministerin toiminnasta, koska perustuslain mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.

”Navalnyi-asia ei ole EU-asia siinä mielessä kuin perustuslaki säätää. Siinä oli kysymys paljolti myös Venäjä-suhteista moninaisten muiden ulottuvuuksien lisäksi”, Seppinen kirjoittaa viitaten siihen, että pääministeri puolestaan johtaa Suomen EU-politiikkaa.

”Pääministerin päätös välistävedosta näyttää syntyneen kevyin perustein. Hän on todennut luulleensa, että esikunnat olivat olleet yhteyksissä. Luulo on luulo, eikä ole tiedon väärti. Esikunnat eivät päätä asioista. Navalnyi-asia on iso periaatteellinen kysymys, eikä sen käsittelyä pidä bagatellisoida vasemman käden asiaksi.”

Seppisen mukaan ”toistuvat hämmingit Suomen ulkopolitiikan ylimmällä päätöksenteon tasolla on huolestuttava asia”. Tuoreimman kohun lisäksi pääministeri Marinin ja presidentti Niinistön roolit ulkopolitiikassa ovat herättäneet keskustelua ainakin EU:n elvytystukipaketin yhteydessä, kun Niinistö arvosteli unionia omien perussopimustensa venyttämisestä. Niinistöä kritisoitiin valtaoikeuksiensa venyttämisestä, mihin tämä vastasi toteamalla, että Suomen perustuslaki on ongelmallinen EU-asioiden päätöksenteon suhteen. Seppinen tukee tässä Niinistöä.

”EU kehittyy toimijana globaaliksi ja aina vain tärkeämmäksi osaksi maailmanpolitiikan arkkitehtuuria. Presidentin sitominen myös strategiseksi EU-johtajaksi antaisi monia etuja ja vapauttaisi pääministerin aikaa ennen kaikkea maan sisäisen päivänpolitiikan palvelukseen, siis hallituksen työn johtamiseen, mikä on pääministerin luontainen tehtävä”, Seppinen katsoo.

”Olen ennenkin tuonut julkisuudessa esille näkemykseni, että presidentin ja pääministerin roolit perustuslaissa harkitaan uudelleen presidentin asemaa vahvistavalla tavalla erityisesti EU-asioissa. Uudistan vaatimukseni perustuslain avaamisesta tältä osin. Presidentillä on pääministeriä paremmat mahdollisuudet hoitaa keskeisiä EU-asioita pitkän aikavälin näkökulmasta hektisen päivänpolitiikan ylitse.”

Marin saa arvostelua paitsi oppositiosta, myös hallituskumppani keskustasta. Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoo tiedotteessaan, että perustuslain tarkkaan muotoiltu järjestys, ”presidentti johtaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa”, ei ole tullut lakiin ”äkkiväärästi”, sattumalta.

”Sitä on pitkään ja hartaasti hinkattu. Syystä.”

Honkosen mukaan erityisesti ulkopolitiikassa sekaannusta pitää vihoviimeiseen asti välttää.

