Puheenjohtaja Petteri Orpo ja kokoomuksen Ruotsin sisarpuoleen (moderaterna) puheenjohtaja Ulf Kristersson esittävät Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusten jättämistä aivan lähitulevaisuudessa.

Tavoitteena on, että Suomi ja Ruotsi olisivat Naton virallisia hakijamaita Madridin 29.-30.6. järjestettävään Nato-huippukokoukseen mennessä.

”Suomen ja Ruotsin on haettava Naton jäseneksi mahdollisimman ripeästi, jo tänä keväänä, jotta saamme virallisen hakijamaan statuksen Naton huippukokoukseen mennessä. Virallisen hakijamaan status on turvallisuutta vahvistava signaali jo itsessään. Tästä seuraava vaihe on Naton jäsenmaiden parlamenttien ratifiointi, jota pohjustamme diplomaattisella ja poliittisella tasolla”, Orpo sanoo.

Kristersson sanoo Göteborgs-Postenin mukaan, että Ruotsin sosialidemokraattisella hallituksella on kesäkuun puoliväliin asti aikaa varmistaa parlamentin laaja enemmistö Ruotsin Nato-hakemuksen taakse.

Oppositiojohtajat Orpo ja Kristersson ovat tavanneet tällä viikolla pohjoismaisten sisarpuolueiden puheenjohtajakokouksessa Tukholmassa.

”Tukholmassa olemme puhuneet voimakkaasti Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisen jäsenhakemuksen puolesta. Tämä vahvistaisi jo entuudestaan maittemme välistä läheistä suhdetta. Isompi positiivinen vaikutus olisi kuitenkin pohjoismaiseen yhteistyöhön, sillä tällöin kaikki olisimme Nato-maita. Alueidemme turvallisuus parantuisi merkittävästi, kun voisimme toteuttaa historiallisen läheistä yhteistä puolustuspolitiikka”, Orpo sanoo.

Orpo korostaa, että viime kädessä Suomen pitää kuitenkin tehdä oma ratkaisunsa, ja hakea jäsenyyttä omista lähtökohdistaan.

Suomen kokoomus ja Ruotsin moderaatit ovat perustaneet myös yhteisen Nato-työryhmän. Työryhmän tehtävänä on edistää maiden Nato-jäsenhakemuksia ja vaihtaa tietoja parlamenttien välillä.