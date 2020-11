”Vihreiden mahdollisuus voittaa Helsingin suurimman puolueen paikka ja pormestarin tehtävä kasvoivat juuri.”

Näin reagoi vihreä meppi ja puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ilmoitukseen Helsingin pormestarikisaan lähdöstä.

”Kun Halla-aho on pormestariehdokkaana, on selvää, että vihreiden tulevaisuuskuva on sille selkein vaihtoehto. Kokoomus jää tässä vähän väliin, kuten nyt oppositiossakin”, Niinistö perustelee näkemystään Twitterissä.

Kokoomus etsii parhaillaan niin sanottua pormestariehdokasta kuntapolitiikan jättävän nykyisen Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren tilalle. Niin sanottua pormestariehdokasta siksi, että Helsingissä ei todellisuudessa käydä pormestarivaalia, vaan pormestarin valitsee kaupunginvaltuusto keskuudestaan. Vaalien suurimman puolueen kärkiehdokas, tai ”pormestariehdokas”, on kuitenkin todennäköinen valinta.

Ville Niinistön kannanotto perustuu siihen, että Halla-ahon mahdollisuudet Helsingin pormestarikisassa, eli perussuomalaisten mahdollisuudet olla Helsingin suurin puolue, ovat hyvin pienet. Perussuomalaiset on tähän asti ollut Helsingissä pienpuolue, joka sai viime kuntavaaleissa 6,7 prosenttia äänistä ja kuusi paikkaa Helsingin 85-jäseniseen valtuustoon.

Sen sijaan vihreät on perinteisen Helsingin suurimman puolueen kokoomuksen vahvin haastaja, ja vastakkainasettelu perussuomalaisten kanssa voi entisestään hyödyttää vihreitä. Halla-ahon pormestariehdokkuus kasvattanee myös perussuomalaisten saalista.

Niinistö huomauttaa, että ”vihreät ovat jo olleet Helsingin suurin puolue eduskuntavaaleissa 2019 ja eurovaaleissa 2019”.

”Valtakunnallisen gallup-tilanteen heitot eivät tätä ole ratkaisevasti muuttaneet, koska Helsingissä vihreät [on] punavihreistä johtava puolue”, hän toteaa.

Kuntavaaleissa 2017 vihreät sai 24 prosenttia äänistä ja valtuustoon 21 edustajaa. Kokoomus oli suurin puolue noin 28 prosentin ääniosuudella ja 25 valtuutetulla. Perussuomalaisia suurempia puolueita olivat myös sdp, noin 14 prosenttia äänistä ja 12 paikkaa, sekä vasemmistoliitto, 11 prosenttia äänistä ja 10 paikkaa.

