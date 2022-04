Venäläisten pitäisi tietää varsin hyvin, miten riskialtista on viestiä salaamattomilla kanavilla. Maa itse kaappasi avoimilla kanavilla käytyä keskustelua Tšetšenian sodassa, joten on hämmentävää, että suurvalta tarjoaa vastapuolelle mahdollisuuden kaapata tärkeää tietoa sen joukkojen liikkeistä.

Asiantuntijat epäilevät tämän kielivän siitä, että sotaan Ukrainaan lähti täydellisen alivarustettu ja valmistautumaton armeija.

Toisin kuin ehkä voisi luulla, viestejä ei välttämättä tarvita tulkitsemaan ihminen. Yhdysvaltalaisyritys Primer kehittää tehokkaita tekoälyalgoritmeja, jotka on alun perin koulutettu kuuntelemaan puheluita ja kääntämään niitä selkokielelle. Tekoäly osaa myös kaapata keskustelun seasta erilaisia avainsanoja.

Yhtiön toimitusjohtaja Sean Gourley paljasti kuitenkin hiljattain, että tekoälytyökaluja on muokattu kattamaan uusia toimintoja. Tekoäly osaa nyt muun muassa poistaa taustakohinaa ja -musiikkia jättäen jäljelle kriittisimmän ääniraidan, puheen.

Lisäksi tekoäly osaa litteroida ja kääntää venäjänkielistä puhetta sekä korostaa puheen seasta tärkeimmät avainlauseet, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä taistelukentän senhetkisestä tilanteesta.

Gourleyn mukaan heidän tekoälynsä on avain tulevaisuuden sodankäyntiin. Gourley paljastaa, että heidän kehittämänsä tekoälytyökalu on luovutettu ulkopuolisen käyttöön, mutta hän ei suostu kertomaan, mikä ulkoinen taho on kyseessä.

”Emme kerro, kuka [työkaluamme] käyttää ja mihin tarkoitukseen”, Gourley toteaa. Merkille pantavaa kuitenkin on, että useat muut yhdysvaltalaisyritykset ovat tarjonneet tietotaitoaan ja työkalujaan juuri Ukrainan käyttöön hyökkääjän torjumiseksi.

Historioitsija Calder Walton hämmästelee Wiredille, miten keskeiseksi osaksi tiedustelupalveluiden hyödyntämä avoin tieto on modernia sodankäyntiä tullut.

Esimerkiksi kasvojentunnistus on Waltonin mukaan näytellyt mahdollisesti avainroolia venäläiskenraaleiden eliminoinnissa. Sen kun vain etsii satelliitti- ja muista kuvista antennien lähellä seisoskelevaa harmaata tukkapehkoa.

Venäläiset ovat sortuneet myös toiseen amatöörimäiseen virheeseen. Turhautuneet ja taistelumoraalikadosta kärsivät sotilaat ovat kaivaneet älypuhelimensa esiin ja soittaneet niillä paljastaen mahdollisesti sijaintinsa puolustajalle.