Ajatuspaja Bruegelin tutkijat Monika Grzegorzyk, Niclas Poitiers, Pauline Weil ja Guntram Wolff väläyttävät uutta EU:n elvytyspakettia keinoja Venäjän vastaisten pakotteiden koventamiseen ja tehostamiseen.

”Keskustelussa olevat pakotteet vaikuttaisivat eri EU-maihin eri tavoin ja määrin. EU:n tulisi suunnitella tukipolitiikkaa pakotteista eniten kärsiville maille, jotta Venäjän vastaiset pakotteet olisivat uskottavampia”, he kirjoittavat tuoreessa kommentissaan.

Saman ajatuksen toi tällä viikolla esiin laskentatoimen apulaisprofessori Jukka Sihvonen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Sihvosen mukaan EU voisi jakaa tukea pakotteista eniten kärsineille maille ja toimialoille.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) on viitannut mahdollisuuteen, että Suomi voisi saada tukea EU:lta.

”On hyvin mahdollista, että pakotteet, jos niitä joudutaan ottamaan käyttöön, iskevät kovimmin Suomeen. Kyllä me tulisimme tarvitsemaan ja mielestäni meillä olisi silloin myös oikeus saada EU:lta enemmän tukea”, Marin sanoi Ylen Ykkösaamussa kuukausi sitten.

Bruegelin tutkijat korostavat, että jotta pakotteilla olisi tehoa, niiden on oltava erittäin laajoja ja ne on toteutettava nopeasti.

”Kaikki uudet pakotteet tulevat niiden lisäksi, joita länsi on ottanut käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin itseensä. Osittain näiden pakotteiden vuoksi Venäjän talous on kokenut niin sanotun hukatun vuosikymmenen. Venäjä on kasvattanut varojaan ja vähentänyt dollaririskiä, mutta sen talous on edelleen erittäin riippuvainen fossiilisten polttoaineiden viennistä, ja Euroopan unioni on sen ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani. Huolimatta Venäjän pyrkimyksistä kasvattaa puskuria uusia taloudellisia pakotteita vastaan, tällä hetkellä keskusteltavana olevilla ennennäkemättömillä toimenpiteillä olisi huomattava vaikutus Venäjän talouteen”, he arvioivat.

