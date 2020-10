Hallituksen sote-uudistusta koskevan lakiluonnoksen rahoitusmallin tyrmännyt Ruotsalainen kansanpuolue (rkp) on muiden mukana hyväksynyt hallituspuolueiden neuvottelutuloksen sote-uudistuksen päivitetystä mallista.

Rkp ilmoitti aiemmin, että se ei hyväksy lakiluonnoksessa ollutta soten rahoitusmallia.

”Olemme tyytyväisiä niihin huomattaviin edistysaskeleisiin, jotka saavutettiin viime viikkojen neuvotteluiden aikana, ja hyväksymme neuvottelutuloksen”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo nyt tiedotteessa.

Hallituksen neuvottelutulosta esitellään parhaillaan tiedotustilaisuudessa. LUE TARKEMMIN:

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että ”yhteisymmärryksen löytäminen hallituksen sisällä on myös vaatinut luovia ratkaisuja”.

”Olen iloinen, että rahoitusmalli on paljon parempi kuin lausuntokierroksella. Hallitus on kuunnellut palautteita ja esimerkiksi maksimisumma, jonka maakunta voi hävitä rahoitusmallin muuttuessa on huomattavasti pienempi, kuin se aikaisemmin oli. Tämä on tärkeää tasa-arvoisen ja integroidun hoidon turvaamiseksi koko maassa. Rahoitusmalli on muuttunut RKP:n edellyttämään suuntaan”, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa neuvotteluissa on myös parannettu ”yksityisten toimijoiden asemaa lausuntokierrokselta tulleen palautteen perusteella”. Hallituksen sote-luonnos puuttui voimakkaasti yksityisen puolen rooliin sote-palveluiden tuottamisessa.

”RKP:lle on tärkeää, että yksityiset toimijat nykyiseen tapaan täydentävät julkista sektoria. Emme halua rajoittaa sitä mahdollisuutta”, Henriksson toteaa.

Muuttuneessa rahoitusmallissa painotetaan rkp:n mukaan myös enemmän kaksikielisten palveluiden järjestämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä heti uudistuksen alusta.

”Demokratianäkökulmasta riittävä itsehallinto on tuleville hyvinvointialueille aivan keskeistä. Tärkeä edellytys aidolle itsehallinnolle on verotusoikeus, jotta hyvinvointialue itse voi hallita sekä menoja että tuloja. Hallitus on siksi sitoutunut siihen, että maakuntaveron lainsäädäntö valmistuu tämän vaalikauden aikana, jotta vero voidaan ottaa käyttöön vuonna 2026."

”Hoidossa palvelun saaminen omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää. Siksi olen iloinen, että kielelliset oikeudet on nyt huomioitu paremmin, kuin miltä tilanne näytti aikaisempien hallitusten esityksissä”, tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Sote-uudistusesitys sisältää erillisratkaisun Uudellemaalle, joka on väestömäärältään selvästi suurin maakunta. Esityksen mukaan maakunta jaettaisiin yhteensä viiteen hyvinvointialueeseen, joista Helsinki on oma alueensa.

”Erillisratkaisu on Uudellemaalle elintärkeä ja varmistaa, että hoito voidaan turvata ja että päätökset hoidosta myös jatkossa tehdään lähellä uusimaalaisia. Ilman tätä ratkaisua Uusimaa olisi jäänyt aivan liian valtavaksi alueeksi, jossa lähidemokratia ja kielelliset oikeudet olisivat joutuneet ahtaalle”, Blomqvist kertoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan sotesta on hallituksessa saatu aikaan ratkaisu, ”joka eduskunnassa pystytään saamaan valmiiksi”.

”Ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut pitää pelastaa. Kyse on myös päätöksenteon uskottavuudesta. Ei kerta kaikkiaan ole varaa siihen, että sotesta tulee jälleen puolue-, valta- saati temppupolitiikkaa”, Kurvinen sanoo suoraan.

Kurvisen mukaan ”ratkaisu ei ole täydellinen, mutta uudistuksen tärkeimmät tavoitteet - tasa-arvoisten peruspalvelujen turvaaminen ja rahan säästyminen pidemmällä aikavälillä – toteutuvat”. LUE LISÄÄ: