Arvostettu taloustieteilijä, työelämäprofessori Vesa Vihriälä arvioi, että Suomi voi aloittaa talouden sopeuttamisen ennakoitua aikaisemmin, koska talouskehitys on ollut pahimpia pelkoja parempaa.

”On sitä parempi, mitä aikaisemmin ja uskottavammin vakautustoimista päätetään. Nykyisen kasvunäkymän oloissa toimet voivat hyvin alkaa astua voimaan vuodesta 2022 lähtien. Tämä koskee myös sellaisia toimia, jotka merkitsevät finanssipolitiikan kiristymistä, ei ainoastaan rakenneuudistuksia, joiden fiskaalinen vaikutus on vähäinen”, hän kirjoittaa blogissaan.

Vihriälä sanoo, että odotuksia positiivisempi kehitys antaa aiheen arvioida uudelleen myös elvytyksen mittakaavaa ja kestoa, sekä etenkin velkasuhteen taittamisen edellyttämien toimien mittakaavaa ja ajoitusta.

”Elvytyksen osalta isompaan muutokseen ei nähdäkseni ole aihetta. Jo päätetty elvytyksen mittakaava jää jonkin verran suosittamaamme minimimäärää pienemmäksi eikä luultavasti riitä täysin sulkemaan tuotantokuilua. Toistaiseksi tehdyillä päätöksillä ei ole elvytetty liikaa. Merkittävään yleiseen lisäelvytykseen toisaalta tuskin on aihetta. Ainakin jos rokotukset saavat pandemian talttumaan kesään mennessä, rajoitusten ja pelon aiheuttama palvelukysynnän patoutuminen voi alkaa purkautua hyvinkin reippaasti. Etenkään Suomen kaltaisessa maassa, jossa budjettiautomatiikkaan perustuva automaattinen vakauttaminen on voimakasta, kokonaiskysyntää ei ole järkeä yrittää hienosäätää epävarmaksi tunnetun tuotantokuilun täydelliseksi sulkemiseksi”, hän pohtii.

Valtiovarainministeriön arvio julkisen talouden vakauttamiseen kuluvalla vuosikymmenellä tarvittavasta sopeutuksesta tarkentui viime vuoden heinäkuussa noin 5 miljardiin euroon eli noin kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tällöin velkasuhde asettuisi Vihriälän mukaan noin 75 prosentin tasolle.

”Hallitus on sitoutunut tämän mittakaavan suuruiseen julkisen talouden parannusohjelmaan, ”kestävyystiekarttaan”. Tiekartta tähtää parannukseen pääosin vielä täsmentämättömillä toimenpiteillä, jotka lisäävät työllisyyttä, parantavat tuottavuuden kasvua ja tehostavat julkisen sektorin toimintaa. Tarkoitus on siten pikemminkin lisätä rakenteellisesti tulopohjaa ja vähentää esimerkiksi työttömyydestä aiheutuvia menoja kuin leikata etuuksia tai palveluita tai korottaa veroasteita, ainakaan ilman ensisijaista tavoitetta käyttäytymisen muutoksesta. Ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että vielä pienempikin rakenteellisen jäämän supistuminen riittää velkasuhteen vakauttamiseen”, Vihriälä sanoo.

Hän muistuttaa, että valtiovarainministeriön arvio viime vuoden alijäämästä alentui joulukuussa vajaasta 20 miljardista noin 15 miljardiin, ja velkaantumisen vauhti jäänee myös kuluvana vuonna aiemmin arvioitua pienemmäksi.

”Olennaista on, kuinka isoina epäsuotuisan talouskehityksen riskejä pidetään ja kuinka hyvä sopeutumiskyky on, kun isoja riskejä realisoituu. Jos riskit ovat suuria ja sopeutumiskyky puutteellinen, on parempi erehtyä tavoitetta pienemmän kuin sitä suuremman velkaantuneisuuden suuntaan. Itse pidän huonoon talouskehitykseen johtavia riskejä isoina ja sopeutumiskykyämme eräiltä osin puutteellisena. Olemme kokeneet viimeisten 30 vuoden aikana kolme merkittävää taantumaa, joista nyt elettävä on bkt-ja työllisyysmenetysten mielessä pienin. Kaikissa tapauksissa julkinen velka on kasvanut merkittävästi ja kulloinkin aikaisempaa kriisiä korkeammalta tasolta.”

Suomen talouspolitiikka on tällä viikolla ollut kiivaan väittelyn kohteena sen jälkeen, kun sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen katsoi lehtihaastattelussa, että painopisteen pitäisi olla aktiivisessa elinkeinopolitiikassa ja talouskasvun edistämisessä, ei leikkauksissa. Lauantaina kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa pelkäävänsä Suomen päätymistä ”Italian tielle”. Mykkäsen mukaan työllisyysaste pitäisi onnistua nostamaan 75 prosenttiin ja julkinen velkasuhde vakautettua 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Hän leikkaisi myös sosiaalietuuksia.

